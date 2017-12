Sf. Valentin... în cluburile constănţene

Sărbătoarea catolică de import Valentine’s Day încinge, în fiecare an, imaginaţia organizatorilor de evenimente „kitschoase” din România. Cum era de aşteptat, la Constanţa, cele mai ridicole „party”-uri anunţă prin afişe intens colorate concursuri de sărutat sau „logodne pentru o noapte”, alături de numele unui sfânt creştin care a fost condamnat la moarte în secolul al III-lea pentru curajul de a cununa religios perechile de îndrăgostiţi, în vederea unei vieţi armonioase, curate şi ferite de vicii. În mod regretabil, nimeni nu a avut, până acum, inspiraţia de a anunţa la malul mării vreun eveniment legat de sărbătoarea tradiţională de Dragobete...

În acest trist context, trupa Ţapinarii îşi continuă protestul anual intitulat „Anti-Valentine’s Day”. Cei doi componenţi ai trupei amintite, Adrian Tănase şi Cosmin Covei, vor cânta despre dragoste şi viaţa de cuplu în stilul lor inconfundabil, realist şi uşor sarcastic, pe data de 13 februarie, ca şi în anii anteriori, în clubul Doors.

„We fancy in love. Singles party” se numeşte petrecerea de sâmbătă seara din Club Fancy, iar în Club The Bank, atmosfera se anunţă incendiară mai ales că Mihai Mitoşeru se va… căsători, pentru o noapte, cu Daniela Crudu. În mod surprinzător, Maximilian va cânta, „de Valentine’s”, în clubul Vansses, tot sâmbătă, în cadrul unui show care va aduce pe scenă şi un moment de stand-up comedy cu invitaţii Cătălin Bordea şi Marian Cozma.

Petreceri cu afişe şi inimioare roşii anunţă, pentru sâmbătă, şi cluburile Crush, Two, Wish sau Latin Fever. Heaven\'s Hell din Satul de Vacanţă va găzdui lansarea albumului lui Praetor din Veritasaga, intitulat „Nomad”, iar Hafen Cafe a organizat o seară cu muzică live romantică, interpretată de un oarecare... Răzvan. În Club Next, muzica live va fi asigurată de trupa Styng Ray.

Fără nicio legătură cu dragostea din cluburi, la Casa de Cultură a Sindicatelor are loc, tot sâmbătă, un incitant spectacol de dans oferit de cele mai bune şcoli de dans de la malul mării, intitulat „101 Dancers - Urban Dance Showcase”. Printre cei care vor urca pe scenă amintim grupurile Salsa Encanto, Diamonds Crew, M’s Crew, New Force of Dance, Shadows, Total Dance Center sau coregraful constănţean de hip-hop Genil Hasim.

La centrul comercial Tom, cei care se află în căutarea unui cadou romantic pot vizita un târg de hand-made. Duminică, în Club Latin Fever va fi o seară specială de jazz cu Black Sea Orchestra şi Elena Gatcin. Tot aici, Marius Oprea va cânta la nai. Acesta este un prim eveniment din seria activităţilor artistice „Zoom pe cultură la Constanţa”, un proiect care promovează valorile autohtone şi încurajează cultura sub toate formele ei de expresie.