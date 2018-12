SFÂNTUL APOSTOL ANDREI, OCROTITORUL ROMÂNIEI

10:17:11 / 30 Noiembrie 2018

Basme popesti ...

Andrei nu a ajuns niciodata in Dobrogea . Cu atat mai putin intr-o pestera aflata la 100 de kilometri de Tomis , in care s-au adapostit doar pastori de oi si capre . Ideea ca este ,,primul chemat'' si ca i-a crestinat pe romani este absolut idioata , in conditiile in care Sf. Andrei a murit la jumatatea secolului I d.Hr. , iar de popor roman se poate vorbi abia prin secolele XI - XII d.Hr. O spun cronicarii maghiari , pentru ca stramosii nostri traiau prin paduri seculare , in pesteri , si nu erau stiutori de carte ... Ca Sf. Andrei a avut misiuni in Grecia si nordul Pontului Euxin sunt marturii scrise , dar ca a fost in Dobrogea , sau , ma rog in Scitia Mica , nu exista dovezi scrise , sau arheologice , nu exista asemenea momente in biografia oficiala a fratelui Sf. Petru , primul dintre apostoli , si conducator al bisericii crestine .... Ca popicii , din ratiuni de marketing , l-au priponit intr-o pestera infecta , in pustietate si la mare distanta de orice asezare umana , este irational , caci apostolii vizitau de regula cetatile cu oameni alfabetizati - de aici Evangheliile - si nu stateau in pesteri precum Zalmoxis , fostul sclav al lui Pytagoras , caci nu aveau nicio treaba cu barbarii , care practicau sacrificiile umane si lykantropia , adica erau si canibali ... Daca ii spui unui grec ca Sf. Andrei i-a crestinat mai intai pe salbaticii sciti si geti , apoi a ajuns in Grecia , te impusca fara indoiala , daca o spui serios , pentru ca este logica pusa sub semnul intrebarii , cum plm , pe vremea aceea , cu corabia , sau per pedes , omul ala , sfantul , pescarul de peste si de oameni , a trecut prin Marea Mediterana , Marea Egee , Marea Marmara si Marea Neagra , sa-i intalneasca pe betivii , canibalii si ucigasii sciti sau geti ? Cand , mult mai facil , s-a dus prin cetatile grecesti , cu oameni cultivati , greci si latini , deschisi noilor idei si nu salbatici , indaratnici , analfabeti , incuiati si tembeli , precum getii , asa cum inca mai sunt popalaii de pe la noi ... Uitati-va la Spagoveanul Mache - fost Porcu , si la Tanasescul -sinistra sa tiitoare !