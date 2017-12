Sfârșit de săptămână cu vreme caldă

În următoarele zile, vremea se va mai încălzi la Constanța, iar temperaturile maxime vor ajunge până la 12 grade Celsius, anunță specialiștii de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea. Cu toate acestea, nu vom scăpa de ploi, iar vântul ne va da bătăi de cap. Astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 12 grade C, iar cele minime între 5 și 7 grade C. Cerul va fi temporar noros, iar izolat va ploua slab. Vântul se va intensifica treptat începând din această după-amiază și va sufla moderat, cu intensificări temporare, cu viteze ce vor depăși la rafală 55 - 60 km/h. Mâine, vremea va fi închisă și caldă. Cerul va fi mai mult noros. Pe arii extinse va ploua, în general, slab. Și mâine, vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare, cu viteze ce vor depăși la rafală 60 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 12 grade C, iar cele minime între 1 și 5 grade C. Duminică, 1 februarie, vremea va fi schimbătoare și caldă. Cerul va fi mai mult noros. Pe arii extinse va ploua, în general, slab în timpul zilei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 12 grade C, iar cele minime între -1 și 3 grade C.