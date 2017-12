Sfârşit de vară cu ploi pe litoral

Toamna se pare că vrea să îşi intre în drepturi şi pune stăpânire pe întreaga ţară. Ne-o arată data din calendar, dar şi meteorologii, care au prognozat pentru următoarele două săptămâni o răcire a vremii în majoritatea zonelor din România. Dacă până acum ne-am obişnuit cu temperaturile caniculare, de peste 30 de grade Celsius, din 29 august până pe 8 septembrie se va mai răcori, iar maximele termice nu vor mai depăşi 25 de grade C. Dar cei care iubesc marea şi au în plan să vină pe litoral în această perioadă nu trebuie să se sperie. Chiar dacă sunt anunţate temperaturi mai scăzute, vremea va fi în continuare bună de plajă, mai ales pentru cei mici, căci razele soarelui nu vor mai fi atât de puternice, iar pericolul de a face insolaţie va scădea. Dacă în prima parte a perioadei prognozate, începând cu 26 august, valorile medii vor fi de 29 de grade C, ele vor scădea treptat în zilele următoare, ajungându-se la temperaturi de 24-25 de grade C în ultimele zile de prognoză. Scăderi vor înregistra şi temperaturile minime, care vor ajunge de la 19 grade C până la 15 grade. Potrivit prognozei ANM, în zona Dobrogei, probabilitatea de ploaie este mai mare între 27 şi 30 august, când sunt de aşteptat şi intervale cu averse mai importante cantitativ şi pe arii mai extinse.

Dacă cei care vor veni în staţiunile de la malul mării vor avea parte de temperaturi mai ridicate, românii care aleg să petreacă o vacanţă la munte până pe 8 septembrie nu trebuie să îşi uite hainele mai groase acasă. Acolo, temperaturile diurne se vor situa, până pe 28 august, în jurul unei medii de 18 grade C, apoi vor scădea spre 13-14 grade C pe 31 august, valoare la care se vor menţine până la sfârşitul intervalului de prognoză. Temperaturile minime se vor situa în jurul unei valori medii de 10 grade în primele patru zile, apoi vor scădea spre 5-6 grade, după care se vor menţine la aceste valori în tot intervalul 31 august - 8 septembrie. Pe lângă geci şi hanorace, turiştii aflaţi la munte vor trebui să aibă şi umbrelele cu ei, pentru că averse, însoţite de descărcări electrice, se vor semnala zilnic în decursul celor două săptămâni de prognoză, dar mai extinse ca arie şi mai abundente vor fi pe 26, 28 şi 29 august.