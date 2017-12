Numărul de antibiotice noi este tot mai mic în ultimii ani, pentru perioada 2008-2012 fiind pus pe piaţă un singur produs nou, faţă de 16 în intervalul 1983-1987, a declarat secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii (MS), prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel. „Din păcate, tot mai mult în ultimii ani oamenii recurg la automedicaţie. Sunt luate antibiotice la recomandarea prietenilor sau a familiei. Administrarea antibioticelor chiar de către medici trebuie făcută cu grijă. Utilizarea frecventă a antibioticelor va crea rezistenţă faţă de respectivele produse”, a mai spus profesorul Streinu-Cercel. El a precizat că până în 2020 ar trebui să fie lansate cel puţin zece antibiotice noi. „Până în 2020 ar trebui să avem pe piaţă cel puţin zece antibiotice noi, întrucât avem bacterii ucigaşe pentru care nu avem tratament”, a adăugat medicul. Oficialul a precizat, de asemenea, că în perioada 1983-1987 au fost lansate 16 antibiotice noi. Apoi, numărul acestora a scăzut, astfel că în intervalul 1988-1992 au fost lansate 14 antibiotice noi, în 1993-1997 au fost lansate 10 produse noi, în perioada 1998-2002 au fost lansate şapte, între 2003-2007 au fost cinci, pentru ca în intervalul 2008-2012 să fie preconizată lansarea unui singur antibiotic nou. „În acest context, putem spune că am ajuns la sfârşitul erei antibioticelor. Am reuşit să creştem calitatea îngrijirii pacienţilor şi încercăm să ţinem sub control costurile. Totuşi trebuie să gândim reformarea sistemului sanitar, iar banii să fie alocaţi pe ceea ce este important. Un lucru foarte important este munca în echipă şi medicina bazată pe dovezi. În spitalul (Matei Balş) pe care îl conduc, din 1 decembrie intră în funcţiune cel mai nou dispozitiv pentru depsitarea celor mai grave infecţii, apoi, din 2012, testarea POC (point of care), adică testarea şi monitorizarea bolnavilor la domiciliu. Sistemul de boli infecţioase trebuie să fie pregătit să facă faţă problemelor privind rezistenţa la antibiotice, în contextul în care pe piaţă vor fi tot mai puţine medicamente noi”, susţine profesorul.