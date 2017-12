Sfătuitorul premierului Tudose vrea capul liderului PSD

Evident, după anunțul că Liviu Dragnea este urmărit penal, Opoziția a sărit ca arsă, cerând demisia liderului PSD. Culmea este că pe aceeași lungime de undă a fost și avocatul Gheorghe Piperea, consilier onorific al premierului Mihai Tudose. Acesta a cerut demisia din Parlament a lui Liviu Dragnea, în contextul acuzațiilor care i se aduc, pentru a-și proba nevinovăția. „Oare cât timp or să mai polueze agenda publică problemele personale ale unui singur om, hăituit acum de sistemul care până acum l-a protejat și i-a fost partener? De ce nu demisionează Dragnea, pentru a putea să-și probeze nevinovăția și, în plus, să demonstreze cu glorie că prezumția de nevinovăție merită salvată chiar și în cazul politicienilor? Nu de alta, dar suntem ca într-o colivie. Cam de mult timp. Când am spus să-și dovedească nevinovăția a fost un sarcasm la adresa lui Iohannis. Procurorii trebuie să dovedească vinovăția. Cred că demisia ar fi un motiv foarte bun pentru detensionare. Toată perioada de Sărbători ne vom concentra iarăși pe ridicarea sau nu a imunității parlamentare. Uitați-vă, vă rog, ce se întâmplă cu euro în laboratoarele BNR”, a precizat Gheorghe Piperea.