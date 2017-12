Reprezentanţii American Corner din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa, în colaborare cu Ambasada SUA din Bucureşti organizează, astăzi, o videoconferinţă cu tema „Educational Advising for Undergraduate Level” (Sfaturi educaţionale pentru studenţi). Evenimentul are loc în centrul American Corner Constanţa, din Corpul A al campusului universitar, începând cu ora 15.00. La videoconferinţă este invitată să participe şi reprezentantul „St. John’s University” din New York, Clare Lloyd Jones, care va oferi o prezentare în Power Point pe marginea subiectului propus şi va răspunde la întrebările participanţilor. La acest program vor participa, de asemenea, Centrele American Corner din Timişoara şi Bacău.