Sfere de gheaţă pe lacul Michigan

Sute de sfere de gheaţă, asemănătoare unor bolovani, au acoperit malurile lacului Michigan din SUA, spre uimirea localnicilor. Autorităţile susţin că fenomenul nu este o premieră, însă bilele sunt mai mari decât de obicei. Locuitorii din apropiere de lacul Michigan au fost uimiţi să constate că malurile sunt acoperite cu nenumărate bucăţi de gheaţă perfect rotunde ca nişte bile sau mingi mai mari. Aceste sfere sunt de mărimea unor mingi de baschet şi cântăresc peste 20 de kilograme. Potrivit meteorologilor, sferele se formează atunci când apa lacului Michigan are puţin sub zero grade Celsius şi se formează bucăţi mici de gheaţă. Acestea sunt mişcate şi şlefuite de valuri, în timp ce li se adaugă straturi noi. Imaginile cu mingile de gheaţă au devenit virale pe internet, săptămâna trecută, centrul care administrează lacul Michigan primind mulţi vizitatori veniţi să vadă fenomenul. Formarea bilelor mari de gheaţă pe lac nu este ceva neobişnuit, însă anul acesta bilele sunt mai mari decât cele care s-au format în anii trecuţi. Marile Lacuri îşi creează propria lor climă. Acest fenomen nu este singura creaţie a naturii din acest parc. Există şi peşterile de ţurţuri, constând în ţurţuri imenşi care se formează pe malurile acestui lac.