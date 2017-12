Sfidează legea cu neruşinare!

Încă din prima zi de şcoală a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 651 Ordinul privind Lista alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor, precum şi principiile care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi, acesta intrînd în vigoare de pe 18 septembrie 2008. Ordinul este elaborat în temeiul art. 9 din Legea nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţămînt preuniversitar. Aşa se face că, începînd de la data menţionată, toate societăţile comerciale din unităţile de învăţămînt au obligaţia de a respecta prevederile legislative, fără nicio excepţie. Precizăm că ordinul conţine două părţi, una referitoare la alimentele care se distribuie sau se comercializează în şcoli şi cealaltă la principiile care trebuie respectate şi modul în care se prepară alimentele în unităţile în care copiii servesc masa. „Scopul vizat de acest act normativ este, în primul rînd, unul educaţional - de creare, în rîndul copiilor care sînt la vîrsta de receptivitate maximă, a unui comportament nutriţional sănătos pe termen lung”, declara ministrul Sănătăţii Publice, Eugen Nicolăescu. În ciuda acestui lucru, copiii Şcolii nr. 2, din Ovidiu, mănîncă liniştiţi chipsuri, cornuri cu ciocolată sau sandwich-uri, în ciuda faptului că legislaţia în vigoare interzice cu desăvîrşire acest lucru. Cîţiva dintre copiii care se aflau în curtea şcolii au recunoscut că mănîncă în fiecare zi produsele care se comercializează în chioş, fapt recunoscut şi de unii profesori. Una peste alta, comercianţii chioşcului alimentar din incinta unităţii de învăţămînt nu dau doi bani pe prevederile legale şi vînd toate alimentele considerate ca fiind nesănătoase. De exemplu, sandwich-urile care sînt servite copiilor, zi de zi, nu au niciun fel de element de identificare, astfel că nu se ştie cu certitudine care este termenul de garanţie al produsului, care este producătorul, în ce condiţii a fost ambalat produsul, la ce temperatură trebuie ţinut, etc., astfel că din nou se încalcă legislaţia în vigoare. Am încercat să luăm legătura cu reprezentanţii conducerii unităţii de învăţămînt, însă nu am găsit pe nimeni care să poată da relaţii despre chioşcul alimentar, despre nerespectarea prevederilor legale, în contextul în care este vorba despre o unitate de învăţămînt din incinta unei unităţi şcolare. Rămîne ca specialiştii Inspecţiei Sanitare de Stat (ISS), din cadrul Autorităţii de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa, dar şi cei ai Oficiului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor să treacă la acţiunile de control cerute, de altfel, prin lege.