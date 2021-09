Vineri, 6 august, de praznicul Schimbării la Față a Domnului, la ora 18.00, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sfinți Așezământul social pentru copii abandonați și mame aflate în dificultate „Sfântul Cuvios Arsenie cel Mare" din Techirghiol. Odată cu acest eveniment părintele Claudiu Banu va schimba viața unor copii și a unor mame care au nevoie de ajutor, oferindu-le o casă.

Aşezământul a fost construit pe terenul proprietate personală a pr. Claudiu Banu, cel ce este, totodată, inițiatorul și coordonatorul proiectului. Clădirea are între 32-40 locuri, în funcție de necesitate. Sunt 1.100 de m2construiți, așezământul fiind structurat pe demisol, parter și trei etaje, ce adăpostesc: cabinet medical, living, bucătării, sală de mese, sală de studiu, 9 garsoniere și trei apartamente cu baie proprie fiecare, birou administrativ, terasă pentru luat masa vara, trei terase generoase de joacă și socializare în perioada caldă. În plus, așezământul este dotat cu centrale proprii pe gaze naturale, sistem de avertizare în caz de incendiu, sistem de pază și protecție cu monitorizare video.

Despre începuturile proiectului și costurile finale, părintele Banu precizează:

„Ideea acestui Așezământ a apărut în anul 2014, în urma unui vis. Am visat că eram înconjurat de copii, atât. La o săptămână după acest vis, am fost sunat de către un apropiat, nașul celui de-al patrulea băiat al meu, care mi-a oferit cadou un teren, cel pe care este edificat Așezământul. La această propunere îndată mi-am adus aminte de acel vis.

Mai mult, în anul 2013 am derulat în Parohie un proiect denumit «Caravana Sfântul Mina», proiect ce a vizat sprijinirea centrelor de asistență socială din județul nostru. În cadrul acestui proiect am renovat și cele două saloane unde sunt cazați copiii abandonați din Spitalul Județean. Acolo am fost mișcat de acei prunci nevinovați abandonați. Acest lucru a rămas în mintea mea și, acel vis dar și vizita copiilor abandonați, a nutrit în mine ideea de a construi acest Așezământ.

Așadar, am considerat că nu eram vrednic de a primi acest teren și, astfel, am încheiat actele de donație către Parohie și am purces la întocmirea actelor de autorizare.

Denumirea de Așezământul social de copii abandonați și mame aflate în dificultate «Sfântul Cuvios Arsenie cel Mare» a venit în momentul când am primit în dar un tablou cu Părintele Arsenie Papacioc, eu fiind născut, crescut, în Techirghiol, iar Părintele fiind duhovnicul meu.

Astfel că, în data de 1 octombrie 2015 am demarat lucrările la Așezământul social. Acești ani m-au învățat să am răbdare, să fiu statornic în credință și în rugăciune, să nu deznădăjduiesc, că unde nu poate omul face, pune Dumnezeu mâna.

Munca depusă în acești ani se uită la vederea acestui Așezământ. Totul este nou și am căutat să fie confortabil și de bun gust, chiar dacă de multe ori am rămas fără resurse.

Proiectul are un cost final „la cheie" de aproximativ 425.000 euro. Investiția a fost făcută integral din sponsorizări și donații, provenite de la societăți comerciale, dar și de la enoriași din Parohia noastră, din țară și din diaspora. Dorința sponsorilor este ca numele lor să nu fie făcute publice, ei fiind, în fapt, eroii care au edificat acest frumos proiect. Ei sunt pomeniți la Altarul Bisericii noastre."