Teoretic, în România, sînt sărbătoriţi doi patroni ai iubirii însă, în timp ce Dragobetele, fiul cel chipeş, iubăreţ şi năvalnic al Dochiei, a intrat într-un con de umbră, blîndul Sfînt Valentin mobilizează an de an tot mai multe tîrguri de cadouri, petreceri şi oferte speciale de călătorii. Se spune că Dragobetele, celebrat cîndva cu mare pompă la 24 februarie, era zeul dragostei şi al bunei dispoziţii. În Dobrogea i se mai spunea şi Cap de Primăvară şi era identificat cu Eros/Cupidon, zeul iubirii în mitologia greacă/romană. Un alt nume al său era Năvalnicul, fiind perceput ca un fecior frumos, care le face pe tinerele fete să-şi piardă minţile, un fel de Zburător, astfel că fetele şi băieţii se întîlneau să sărbătorească Dragobetele pentru a rămîne îndrăgostiţi pe parcursul întregului an. Steaua acestui flăcău a început să apună după prima jumătate a secolului XX-lea, astfel că, după decembrie 1989, satul românesc dispărînd ca şi concept tradiţional, Dragobetele a rămas suspendat în tradiţia populară şi… atît. De acest gol a profitat Sfîntul Valentin, celebrat în lumea occidentală pe 14 februarie. O legendă spune că Împăratul Claudius al II-lea nu reuşea să-şi adune oastea pentru că bărbaţii refuzau să se înroleze. El a crezut că bărbaţii romani nu voiau să îşi părăsească soţiile şi a interzis logodnele şi nunţile în Roma. Un preot creştin, pe nume Valentin, făcea însă cununii în secret. Aflînd, împăratul l-a închis, iar preotul a murit în captivitate, pe 14 febuarie.

Din păcate, sensul aniversării acestui sfînt a pierdut mult în faţa aspectului comercial al sărbătorii, devenită mană cerească pentru producătorii de inimioare de pluş şi de bomboane de ciocolată. Totuşi, dacă hotărîţi să vă aruncaţi în forfota cumpărăturilor, printre inimioarele chinezeşti de pluş inscripţionate cu „I LUV U”, bomboanele de ciocolată şi florile împachetate pompos, gîndiţi-vă că dragostea nu se cumpară, ci se cîştigă, iar un simplu Happy Valentine\'s Day vă va duce cu siguranţă cu gîndul la adevărata însemnătate a acestei sărbători.