Cu urechile mari şi clăpăuge, sfiosul se şterge frecvent de muci. Pardon, de lumînări. Aşa se manifestă el ori de cîte ori este emoţionat. Vrei, mă, funcţia de viceprimar? Îhî. Sfiosul de tip nou este mai parşiv decît credeţi. Ştie, ce-i drept, să facă pe prostul cînd interesele lui o cer. Ţi-ar plăcea să fii viceprimar? De plăcere, dacă despre asta este vorba, i se înroşeşte chelia. Sfiosul nostru seamănă leit cu sfiosul din gaşca celor şapte pitici. Lasă capul în jos şi icneşte: Îhî. I-ar plăcea, cum naiba să nu-i placă, doar e vorba de o halcă de interes! Faţă de cei şapte pitici la grămadă, sfiosul face politică. Cu sfială, cu poticneală, a ajuns unde a ajuns! Cei mai mari din partidul lui l-au luat sub aripa lor. E prost, dar e prostul nostru! Faţă de alţi politicieni adunaţi de pe drumuri, sfiosul ştie cînd să facă pe modestul. În aparenţă, se mulţumeşte cu puţin. Aiurea. Teatru ieftin, dar, curios, uneori, prinde la publicul electoral de pretutindeni! Sfiosul e un fel de pirania. Te lasă sfios să bagi degetul în acvariu, cît să verifici temperatura apei, după care îţi înhaţă toată mîna! La prima vedere, sfiosul nu ştie nimic. În realitate, cînd îi vine lui bine, te toarnă de nu te vezi. Şi, culmea, nu crede nimeni că el este în stare de o aşa mîrşăvie! Sfiosul e ca mutul. Tace şi le face. Sigur, înainte de toate, ca fază preliminară, le coace. Să te ferească Sfîntul să ţi-o coacă sfiosul! Vrei, mă, să fii şef de partid? Răspunsul este cunoscut tuturor. Îhî. De remarcat, ca activist de partid, sfiosul nu refuză nicio sarcină primită. Cu excepţia celor care ţin nouă luni de zile. Fac următoarea precizare, nicio sarcină care prevede avansarea lui în ierarhia de partid sau în viaţa de zi cu zi. Sfiosul tace şi acceptă toate promovările care i se propun. Faţă de alţii, are un succes nebun. Sfiosul reprezintă, în anumite conjuncturi politice, prototipul ideal pentru spart străchini în cap. Nu spun, pentru a nu da naştere la alte favoritisme, dar îndeplineşte toate condiţiile pentru a-i lua locul ţapului ispăşitor. Vrei, mă, să candidezi ca primar? Ohooooo. Ei bine, sînt şi situaţii cînd sfiosul iese din tiparele lui clasice. În acele momente, expune adevărata faţă a tupeului lui fără de margini. De cînd cu populismele de doi lei, sfiosul este băgat mereu în faţă. Spun unii că e băiat cinstit şi modest. Se mulţumeşte cu puţin. Revin cu o nouă precizare, cu puţin din toate. Sub masca lui de prostălău dus cu pluta se ascunde un mare parvenit. Jocul de scenă al sfiosului este de-a dreptul înduioşător. Te apucă plînsul cînd îl vezi cum se chirceşte după fiecare funcţie propusă. Că, zice el, să vezi şi să nu crezi… Că o fi, că o păţi… De fapt şi de drept, îi joacă ochii în cap ori de cîte ori i se propune o halviţă. Ştiţi la ce mă refer, la halviţa aia mare… Chiar dacă face pe modestul, sfiosul nu se mulţumeşte cu orice. Dacă nu îi convine funcţia propusă, face pe nebunul. În astfel de momente, sfiosul nu mai este sfios! Devine chiar scîrbos. Ameninţă în dreapta şi în stînga. Mă rog, chestii şi daravele din astea! În astfel de momente cruciale, precum cele descrise mai sus, gîlgîie prin venele lui vidul de caracter. Dacă îl bagi în casă, sfiosul nu mai iese decît decupat… Ce ai, dom’le, cu el, nu vezi cît de sfios este!