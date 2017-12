Sfoară veche de 8.000 de ani, descoperită în Marea Britanie

Arheologii au descoperit o bucată de sfoară din fibre vegetale, remarcabil conservată, cu o vechime de 8.000 de ani, într-o zonă de pe Isle of Wight, ce a fost inundată în timpul ultimei glaciaţii, potrivit unui studiu publicat în revista ”British Archaeology”. Bucata de sfoară, cu o lungime de aproximativ 11,5 centimetri, este făcută din tulpini rezistente de caprifoi, urzică şi curpen alb, strîns împletite între ele. Arheologii marini au descoperit sfoara pe cînd făceau săpături într-un sit preistoric, aflat la o adîncime de nouă metri şi la aproximativ 180 de metri de ţărmul Isle of Wight. Echipa arheologilor, condusă de Gary Momber, de la Hampshire and Wight Trust for Maritime Archaelogy, a decupat mici blocuri din stratul de sedimente de pe fundul mării, pentru a le aduce la suprafaţă să le analizeze, după ce specialiştii au observat resturi de material lemnos în locul în care existase o aşezare umană preistorică. Bucata de sfoară a fost descoperită într-unul din aceste blocuri de sedimente aduse la suprafaţă.

Descoperirea este remarcabilă, deoarece fibrele lemnoase, fiind material organic, se descompun, de regulă, foarte repede. Editorul revistei ”British Archaeology” a descris această descoperire ca fiind una fantastică şi a declarat că ”oamenii obişnuiţi nu îşi dau seama cît de importantă a fost, de-a lungul secolelor, tehnologia bazată pe materialele de acest tip”. Experţii consideră că zona în care s-a aflat aşezarea umană preistorică a fost inundată la sfîrşitul ultimei ere glaciare, cînd gheţarii care acopereau cea mai mare parte a Europei şi aproape toată Marea Britanie, au început să se topească. Jan Gillespie, de la Wight Trust for Maritime Archaeology, a declarat că bucata de sfoară a fost găsită alături de scînduri şi ţăruşi de lemn, lîngă o groapă ce conţinea resturi de cremene arsă. Cercetătorii consideră că sforile de acest tip au fost folosite de oamenii preistorici pentru a construi ambarcaţiuni din lemn.