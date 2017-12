Shakin\' Stevens, chemat la tribunal

Cântăreţul britanic Shakin\' Stevens a fost chemat în instanţă de un fotoreporter, care îl acuză de agresiune. Freelancer-ul Hugo McNeice pretinde că incidentul s-a petrecut în oraşul nord-irlandez Ballymena, în timpul unui concert susţinut de Shakin\' Stevens. Fotoreporterul susţine că starul, deranjat că este pozat în timp ce cântă, i-ar fi lovit aparatul de fotografiat cu stativul microfonului. ”Aparatul s-a făcut praf, am rămas şocat după ce a lovit”, a declarat la tribunal fotoreporterul. Cântăreţul neagă acuzaţiile şi urmează să depună, la rândul său, mărturie în instanţă.

Pe numele său real Michael Barrett, Shakin\' Stevens are 61 de ani şi este unul dintre cei mai cunoscuţi cântăreţi britanici din istorie, considerat în anii \'80 ca fiind al doilea Elvis Presley. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără ”This Old House”, ”Julie”, ”You Drive Me Crazy” şi ”Merry Christmas Everyone”.