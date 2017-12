Shakin\' Stevens, internat după ce a leşinat în casă

Shakin\' Stevens a fost internat la sfârşitul săptămânii trecute, după ce a leşinat în reşedinţa sa din Windsor, agentul său de presă declarând că leşinul a fost cauzat de presiunea şi de oboseala acumulate în timpul înregistrărilor pentru un nou album. Cântăreţul galez a lucrat intens, în ultimele luni, pentru ca noul său album să fie lansat la timp, la începutul anului viitor. ”A fost internat acum patru zile. Nu se simte bine şi se află încă acolo. Este conştient şi se află sub supravegherea medicilor. Voia să lanseze albumul în octombrie, pentru a coincide cu turneul său, însă acum au decis să îl lanseze în februarie”, a precizat agentul de presă al cântăreţului.

Shakin\' Stevens, cunoscut de asemenea şi ca Shaky, pe numele real Michael Barratt, a fost unul dintre cei mai de succes artişti britanici ai anilor \'80. Cariera sa muzicală se întinde pe o perioadă de mai bine de 35 de ani, cu toate că abia în anii \'80 el s-a bucurat de un succes comercial. Cu 39 de hituri, dintre care 37 consecutive, Shakin\' Stevens este cunoscut iubitorilor de muzică pop-rock din întreaga lume, în special datorită pieselor ”Marie, Marie”, ”Oh Julie”, ”Cry Just a Little Bit”, ”A Letter to You\", ”Because I Love You”. Câştigător a numeroase trofee, precum discul de aur şi dublul disc de platină, Shakin\' Stevens este artistul care a avut 30 de hituri intrate direct în Top 30 pe parcursul unui deceniu (performanţă care nu a fost depăşită până în prezent). El a fost numit cel mai bun artist la Midem, cea mai importantă convenţie muzicală internaţională. În 2000, artistul a fost celebrat de Academia britanică a Compozitorilor şi Muzicologilor, într-o ceremonie în cadrul căreia i s-a decernat Gold Badge Award, pentru întreaga sa contribuţie la dezvoltarea industriei muzicale internaţionale.

Shakin\' Stevens a susţinut, la sfârşitul anului 2007, două concerte în România, unul la Bucureşti, iar celălalt la Timişoara.