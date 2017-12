Shakira a înregistrat în Polonia

Vedeta columbiană a muzicii pop, Shakira, venită în Polonia pentru a-l susţine în timpul EURO 2012 pe prietenul său, fotbalistul spaniol Gerard Pique, a profitat de ocazie pentru a înregistra la Gdansk cântece pentru viitorul său disc. Shakira a făcut înregistrări între 12 şi 20 iunie, conform lui Lech Parell, preşedintele Radio Gdansk. Potrivit acestuia, echipa Shakirei a luat un prim contact cu studiourile sale, incognito, la sfârşitul lunii mai. El nu a aflat de identitatea artistei decât în momentul în care s-a pus problema rezervării. „Când am aflat, am făcut tot posibilul pentru a găsi timp pentru Shakira. Ea este fără îndoială un mare star, iar noi am fost foarte plăcut surprinşi că a ales studiourile din Gdansk. La fel ca stadioanele noastre pentru EURO 2012, care au plăcut întregii lumi, studiourile noastre, construite foarte bine, răspund şi ele normelor internaţionale”, a mai spus Parell. Shakira a pătruns în inimile suporterilor de fotbal cu melodia Waka Waka - This time for Africa, tema oficială FIFA pentru CM 2010, din Africa de Sud.