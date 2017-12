Shakira, acuzată de plagiat

”Loca”, un hit al cântăreţei columbiene Shakira, lansat în 2010, plagiază un cântec compus de un muzician dominican în 1998, a considerat un judecător new-yorkez, la finalul unui proces care a vizat încălcarea drepturilor de autor. Judecătorul federal Alvin Hellerstein a estimat miercuri că „Loca“ este o copie ilegală a unui cântec lansat de compozitorul dominican Ramon Arias Vasquez, cunoscut sub numele de scenă Arias. În timpul procesului, desfăşurat timp de 11 zile, în iunie şi iulie, la New York, Arias a spus că a compus cântecul ”Loca con su Tiguere” între 1996 şi 1998 şi l-a interpretat apoi în timpul unei audieri la tribunal. Cântecul a fost înregistrat în epocă pe o casetă ce a fost prezentată în proces. Piesa a fost preluată apoi de un alt cântăreţ, Eduard Edwin Bellou Pou (Bello), cunoscut sub numele de scenă El Cata, în 2007, devenind un succes în Republica Dominicană. El Cata, ale cărui albume sunt distribuite de Sony Music, a afirmat apoi că piesa era compoziţia sa.

Albumul ”Sale el Sol”, lansat de Shakira în 2010, conţinea două cântece care erau versiuni ale piesei lui Bello, a precizat judecătorul newyorkez. Mayimba Music, care deţine drepturile de autor ale cântecelor lui Arias, a depus plângere împotriva Sony Corp. of America şi contra mai multor divizii ale grupului Sony, în anul 2012, invocând încălcarea drepturilor de autor. Judecătorul a considerat totuşi limitată responsabilitatea avută de două entităţi ale grupului Sony, Sony/ATV Latin şi Sony/ATV Discos. El a estimat, de asemenea, că versiunea în limba engleză a cântecului, interpretată tot de Shakira, nu reprezintă o încălcare a drepturilor de autor ale lui Arias. Piesa ”Loca” a fost un succes, iar acest single s-a vândut în mai multe milioane de copii pe plan mondial.