Shakira are o stea

Cântăreaţa Shakira a devenit primul artist columbian care a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame, în cadrul unei ceremonii ce a avut loc, marţi, pe acest bulevard celebru din Los Angeles. \"Aş vrea să dedic această distincţie comunităţii latine din SUA, o comunitate care munceşte şi visează, visează şi munceşte fără încetare, zi de zi, pentru a face ca această ţară să devină una mai bună\", a declarat artista columbiană, în faţa numeroşilor fani care au fost prezenţi la eveniment. Shakira trebuia să primească o stea pe Walk of Fame încă din 2009, dar artista a refuzat atunci această recompensă, spunând că nu doreşte să fie considerată un star de la Hollywood.

Shakira, în vârstă de 34 de ani, a devenit cunoscută în America Latină în anii ’90, cu albumul \"Pies Descalzos\" şi cu single-uri precum \"Donde Estas Corazon\" şi \"Estoy Aqui\". Cel de-al doilea ei album, \"Donde Estan Los Ladrones?\", a avut succes şi în afara comunităţilor sud-americane, graţie unor piese precum \"No Creo\" şi \"Ojos Asi\". Cântăreaţa columbiană a lansat apoi un album în limba engleză, intitulat \"Laundry Service\", călcând astfel pe urmele altor artişti bilingvi precum Enrique Iglesias şi Ricky Martin, care au lansat discuri în spaniolă şi în engleză. Single-ul ei \"Whenever, Wherever\" a ajuns în fruntea topurilor din multe ţări europene, iar versiunea în limba spaniolă a acestei piese a fost recompensată cu un premiu Grammy. \"Când aveam 7 ani, am venit la Los Angeles pentru prima dată şi m-am plimbat cu mama mea pe Walk of Fame. Îmi amintesc şi acum vorbele mamei mele: «Shaki, într-o bună zi şi numele tău va fi scris aici»\", a declarat Shakira. Cântăreaţa a primit alte două premii Grammy şi a fost din nou nominalizată, pentru colaborările ei cu Beyonce şi Wyclef Jean la piesele \"Beautiful Liar\" şi \"Hips Don\'t Lie\". Cel mai recent album al ei, intitulat \"Sale el Sol\", este nominalizat la ediţia din 2011 a galei premiilor Latin Grammy, ce va avea loc la Las Vegas, astăzi.

Albumele Shakirei s-au vândut în peste 50 de milioane de copii pe plan mondial. Cântăreaţa columbiană a susţinut un concert la Bucureşti, pe 7 mai, în Piaţa Constituţiei.