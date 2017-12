Shakira, atacată de un leu de mare

Cântăreaţa columbiană Shakira, în vârstă de 35 de ani, a fost atacată de un leu de mare, în timp ce se afla în vacanţă şi admira mai multe animale sălbatice în mediul lor natural. Întâmplarea a fost relatată chiar de cântăreaţă într-o postare pe Facebook, însă aceasta nu a precizat care este locul în care îşi petrece vacanţa. Shakira a coborât pe o stâncă pentru a se apropia mai mult de animale, în momentul în care un leu de mare a sărit pe acea stâncă şi a atacat-o. Din fericire, fratele artistei, căruia aceasta îi spune „Super Tony”, a reuşit să o tragă la timp în spate şi să o ferească de atacul animalului.

Într-o postare pe contul ei de Facebook, intitulat „Special Report: Attacked by a Sea Lion”, în traducere Raport Special: Atacată de un leu de mare, cântăreaţa columbiană a scris: „Dumnezeule, tocmai mi s-a întâmplat ceva de necrezut! Am fost atacată de un leu de mare. În această după-amiază am ieşit puţin pentru a vedea foci şi lei de mare. Îi găsesc foarte drăgălaşi şi am vrut să mă apropii puţin mai mult decât ceilalţi turişti, am coborât pe o stâncă şi voiam să le vorbesc ca unor bebeluşi, în timp ce îi fotografiam”. „Dintr-o dată, un leu de mare a sărit din apă, atât de repede şi de brusc, încât a ajuns până la mai puţin de o jumătate de metru de mine, m-a privit în ochi, a mârâit furios şi a încercat să mă muşte. Toată lumea, inclusiv eu, a început să ţipe. Eram paralizată de frică şi nu puteam să mă mişc, dar Super Tony a intervenit şi mi-a salvat viaţa, luându-mă de lângă acel animal. Amândoi aveam mâinile şi picioarele pline de zgârieturile făcute de stânci, în timp ce încercam să ne apărăm”, a explicat artista.

În ciuda spaimei trăite, cântăreaţa consideră că a fost vina ei şi animalul a avut acel comportament agresiv întrucât a confundat telefonul ei BlackBerry cu un peşte. „Cred că el a s-a lăsat înşelat de reflexia luminii pe BlackBerry-ul meu cu care făceam fotografii şi a crezut că era un peşte. A crezut probabil că eu îl necăjeam cu mâncare, pe care i-o arătam şi apoi o îndepărtam de el”. Incidentul nu a speriat-o însă pe Shakira, care a anunţat deja că vrea să vadă şi alte animale sălbatice în mediul lor natural, în timp ce se află în vacanţă. „Mâine voi merge să văd pinguini. Vor fi cu siguranţă mult mai prietenoşi”, a conchis aceasta.