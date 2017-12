Shakira îşi mai doreşte copii

Cântăreaţa columbiană Shakira, care are un copil cu partenerul său de viaţă, fotbalistul Gerard Piqué, a afirmat recent într-un interviu că îşi doreşte opt sau nouă copii cu acesta, dar că a amânat decizia de a rămâne din nou însărcinată pentru că are mai multe proiecte muzicale. ”Dacă nu ar trebui să mă ocup de proiectele mele muzicale, aş fi deja însărcinată. Mi-ar plăcea să am opt sau nouă copii cu Gerard, propria mea echipă de fotbal”, a spus Shakira într-un interviu acordat revistei ”Latina”. Shakira, în vârstă de 37 de ani, are un băieţel, Milan, în vârstă de un an şi trei luni, cu partenerul ei de viaţă, Gerard Piqué. Shakira, pe numele său întreg Shakira Isabel Mebarak Ripoll, şi fotbalistul spaniol au relaţie din 2011. Mai în glumă, mai în serios, vedeta a mai explicat că iubitul său este gelos şi de aceea nu o mai lasă să filmeze videoclipuri cu bărbaţi şi aşa s-a reorientat către... Rihanna?