Shakira nu se gândeşte să se mărite

Cântăreaţa columbiană Shakira a declarat că nu are planuri de căsătorie, chiar dacă este logodită de peste patru ani cu Antonio De La Rua, pentru că i se pare romantic să fie iubita veşnică a cuiva. Deşi a spus ”Da” când iubitul ei, Antonio De La Rua, a cerut-o în căsătorie în urmă cu peste patru ani, Shakira declară că nu se gândeşte să se mărite. ”Nu plănuiesc să mă căsătoresc vreodată. E ceva romantic în a fi iubita cuiva pentru totdeauna. Îmi place situaţia în care sunt”, a declarat cântăreaţa în vârstă de 33 de ani. Cu toate acestea, Shakira a menţionat că ea şi logodnicul ei abia aşteaptă să îşi facă o familie. ”Cu siguranţă vreau copii, dar nu văd şi o rochie de mireasă”, a spus Shakira.

Recent, Shakira a mai declarat că a ştiut imediat că Antonio este alesul, când s-au întâlnit într-un restaurant în Argentina, în urmă cu nouă ani. ”Cum am intrat pe uşă, l-am văzut aşezat şi m-am gândit: «Bărbatul acela este pentru mine, este bărbatul vieţii mele». Am continuat să îl privesc insistent până am reuşit să fac cunoştinţă cu el în acea seară. Şi apoi doar mi-am urmat intuiţia şi totul a mers bine. Sincer, întâlnirea cu el din acea seară a fost ca un câştig la loterie”, a povestit cântăreaţa, celebră pe plan internaţional graţie unor piese precum ”Hips Don\'t Lie” şi ”Whenever, Wherever”.