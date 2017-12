Shakira, premiată de ONU

Cântăreaţa columbiană Shakira a primit o medalie din partea Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM), agenţie ce aparţine de ONU, pentru activitatea ei umanitară în scopul ajutorării copiilor din familii sărace. Shakira, în vârstă de 33 de ani, a activat ca ambasador UNICEF al Bunăvoinţei. Fundaţia ei, Barefoot, în traducere Desculţ, oferă hrană pentru mai mult de 6.000 de copii din familii sărace din Columbia. În plus, celebra solistă pop este membră a fundaţiei ALAS care ajută copiii din America Latină.

În cadrul unei mici ceremonii organizate la Geneva, directorul OIM, Juan Somavia, a declarat că ”Shakira este un adevărat ambasador pentru copii şi tineri, care depune un efort susţinut pentru ca aceştia să aibă acces la o educaţie de calitate şi la dreptate socială”. Shakira a declarat că politicile sociale, economice şi de mediu trebuie să ţină cont de viitor şi să se concentreze din acest motiv asupra copiilor şi a educaţiei pe care aceştia o primesc.

Shakira nu a fost însă totdeauna un model pentru cei tineri. Aceasta a început să conducă la 15 ani, comiţând o mică fărădelege. ”Îmi făcusem rost de acte false. Acum vedeţi latura mea întunecată?!”, a glumit vedeta columbiană, precizând că anul următor, când a împlinit vârsta legală, a dat examen şi a obţinut licenţa. Dar nici acum nu a uitat că primul automobil pe care şi l-a permis a fost o Omega, produsă în 1976. ”Puţin obosită. Era jenant, trebuia să îmi chem mereu vecinii să împingă maşina ca să pornească. Dar o cumpărasem din primii bani câştigaţi ca interpretă”, îşi aminteşte Shakira. Acum are două automobile Mercedes, pe care le conduce chiar ea când se află în Miami sau Bahamas. În altă parte, lasă pe altcineva la volan. Nu are încredere că s-ar putea descurca în oraşe cu o circulaţie precum cea din New York, deşi acum are carnet de conducere perfect legal. Totuşi, deşi a fost la Salonul Auto de la Geneva, Shakira nu se declară o împătimită a maşinilor.