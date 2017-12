Shania Twain are o stea

Cântăreaţa canadiană de muzică country-pop Shania Twain a primit o stea cu numele ei pe renumitul Bulevard al Faimei de la Los Angeles, în cadrul unei ceremonii la care a fost prezentă şi actriţa americană Bo Derek. “Să fiu sinceră, este un mic miracol faptul că mă aflu, astăzi, aici”, a declarat cântăreaţa canadiană, care şi-a lansat recent primul ei volum de memorii, dar şi o nouă emisiune de televiziune. Steaua primită de cântăreaţa canadiană are numărul 2.442. Shania Twain a vândut circa 75 de milioane de albume într-o carieră de 17 ani. Printre piesele ei cele mai cunoscute se numără “Come on Over”, “That Don\'t Impress Me Much” şi “Man! I Feel Like a Woman”. De la despărţirea de fostul ei soţ, care îi era impresar şi producător, Shania Twain nu a mai fost foarte activă în lumea muzicală.

Shania Twain, în vârstă de 45 de ani, s-a căsătorit pe data de 1 ianuarie cu Frederic Thiebaud, la doi ani de la despărţirea de soţul ei, Robert Lange, cu care a fost căsătorită timp de 14 ani. Frederic Thiebaud este fostul soţ al femeii cu care Robert Lange a avut o aventură.