Shania Twain îşi publică memoriile

Cântăreaţa Shania Twain, câştigătoare a cinci premii Grammy, va publica un volum de memorii în 2011, în care va relata eforturile pe care le-a depus pentru a-şi construi o carieră în muzica country şi aspecte din copilăria ei dificilă. Cântăreaţa canadiană, a cărei viaţă personală a reprezentat unul dintre subiectele preferate ale tabloidelor, după divorţul ei de producătorul muzical Robert Mutt Lange, pronunţat în 2008, îşi va publica memoriile în prima jumătate a anului 2011, au anunţat reprezentanţii editurii Simon & Schuster. În acest volum, artista va relata diverse aspecte din viaţa ei, precum succesul obţinut într-o industrie dominată de bărbaţi, cum este cea a muzicii country şi moartea tragică a părinţilor ei, într-un accident de automobil produs în 1987, în urma căreia Shania Twain a devenit tutorele celor trei fraţi mai mici.

Shania Twain, în vârstă de 45 de ani, a declarat că a simţit nevoia de a scrie aceste poveşti: ”Această carte este o relatare onestă şi completă a vieţii mele, spusă cu cuvintele mele”. Shania Twain nu a mai intrat în studiourile de înregistrare din anul 2002, însă a apărut în câteva emisiuni de televiziune, precum American Idol, la care a participat în calitate de membru al juriului. Următorul proiect al artistei canadiene este talk show-ul ”Why Not? With Shania Twain”, care va debuta tot în 2011, pe postul de televiziune OWN al realizatoarei Oprah Winfrey. Cântăreaţa a vândut peste 60 de milioane de albume în perioada 1993 - 2005 şi a primit cinci premii Grammy. Printre hiturile cântăreţei, pe numele său real Eilleen Regina Edwards, se numără ”Come on Over”, ”That Don\'t Impress Me Much” şi ”Man! I Feel Like a Woman”.