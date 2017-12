„Share Your Christmas“ cu copiii din centre

Studenții Facultății de Științe Economice din cadrul Universității „Ovidius“ strâng cadouri pentru copiii din centrele de plasament din Constanța. Campania „Share Your Christmas“ este la a doua ediție și scopul este de a aduce zâmbete pe fețele copiilor mai puțin norocoși. „Anul trecut am pornit de la ideea că vrem să ajutăm și am apelat la ajutorul colegilor noștri din cadrul Facultății de Științe Economice prin intermediul Campaniei „Share Your Christmas”, în care am strâns nenumărate cadouri pentru copiii centrului „Micul Rotterdam“. Am fost uimite de numărul mare de persoane care au luat parte la campanie, dar și de profesorii care ne-au sprijinit și le-au oferit o mulțime de surprize celor mici“, spune Denisa Cristina Cerchez, una dintre inițiatoare, pe pagina de Facebook a campaniei.

Anul acesta, campania continuă, iar cei care vor să ajute sunt îndemnați să doneze, în perioada 1-19 decembrie, hăinuțe, jucării, rechizite, dulciuri și alte lucruri necesare copiilor. Cadourile pot fi lăsate la sediul din Campus (Corpul A), în anticamera secretariatului FSE (etajul 1 sau la intrarea principală de la sediul din Piața Chiliei (str. Ion Vodă nr. 58).