Sharon Osbourne a făcut masectomie dublă

Soţia rockerului britanic Ozzy Osbourne a făcut masectomie dublă, după ce a aflat că organismul ei prezintă o genă care creşte considerabil riscul de apariţie a cancerului mamar. ”Am avut cancer, în trecut şi nu am vrut să trăiesc încă o dată sub o astfel de presiune. Am decis să elimin tot”, a declarat Sharon Osbourne pentru revista ”Hello!”. Sharon Osbourne, în vârstă de 60 de ani, a fost diagnosticată cu cancer la colon, în anul 2002. Doi ani mai târziu, colaborând cu spitalul Cedars-Sinai din Los Angeles, Sharon Osbourne şi-a înfiinţat propria fundaţie împotriva cancerului, pentru a sprijini persoanele care suferă de cancer de colon dar care nu îşi permit îngrijiri medicale corespunzătoare.

”Operaţia a durat 13 ore. Şansele nu îmi sunt favorabile. Pentru mine nu a fost o decizie mare. Am luat-o imediat, fără să mă gândesc prea mult. Nu am vrut să îmi trăiesc restul vieţii cu această umbră plutind deasupra mea. Vreau să trăiesc încă multă vreme şi să fiu o bunică bună pentru Pearl. Nici măcar nu m-am gândit la sânii mei, într-un mod nostalgic. Am vrut doar să pot să îmi trăiesc viaţa, fără să îmi fie frică tot timpul”, a precizat Sharon Osbourne. În acest an, Sharon Osbourne a devenit bunică pentru prima dată, după ce fiul ei Jack şi soţia sa, Lisa Stelly, au devenit părinţii unei fetiţe, Pearl. Şi fiul său, în vârstă de 26 de ani, a primit un diagnostic grav în prima parte a acestui an, suferind de scleroză în plăci.

Soţia rockerului Ozzy Osbourne a devenit celebră cu ajutorul reality-show-ului The Osbournes şi a făcut apoi parte din juriile emisiunilor de televiziune X Factor şi America\'s Got Talent. Sharon Osbourne a părăsit America\'s Got Talent, o emisiune produsă de Simon Cowell, în luna septembrie, după o dispută cu directorii televiziunii NBC. În prezent, Sharon Osbourne este una dintre prezentatoarele emisiunii de televiziune americane The Talk.