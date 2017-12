Sharon Osbourne şi-a tăiat venele de dragul lui Ozzy, în tinerețe

Soţia rockerului Ozzy Osbourne a recunoscut că şi-a tăiat venele de la încheietura unei mâini, la vârsta de 27 de ani, pentru a-i demonstra celui care i-a devenit ulterior soţ cât de mult îl iubeşte, dar admite că era beată, iar gestul a fost necugetat. Sharon Osbourne, în vârstă de 61 de ani, mai are şi în prezent cicatricele lăsate de tăieturile la încheietura mâinii, pe care şi le-a făcut când avea 27 de ani, într-o provocare de a-i arăta starului rock Ozzy Osbourne, cu care se întâlnea atunci, cât de mult îl iubeşte.

Vedeta a povestit pentru prima dată incidentul în emisiunea TV „The Talk“, pe care o şi prezintă alături de alte celebrităţi feminine, la postul american CBS. ”Nu am discutat niciodată despre asta, din cauza stânjenelii legate de cât de stupid a fost să fac aşa ceva”, a spus Sharon Osbourne. ”Aveam 27 de ani, începusem să mă văd cu Ozzy... şi când ne vedeam, beam foarte mult. Am fost la o petrecere şi pe la 4 dimineaţa mă întreabă: ”Cât de mult mă iubeşti?” şi eu i-am zis: ”Aş face orice pentru tine, orice, te ador, pur şi simplu. Mi-aş da viaţa pentru tine!”. Iar eu am continuat... ”O să îţi arăt cât de mult te iubesc, o să mor pentru tine”, aşa că m-am dus într-o cameră de serviciu unde era un cuţit pe o masă. Am luat cuţitul, i-am spus lui Ozzy ”te iubesc foarte mult” şi m-am tăiat de trei ori la încheietura mâinii”, a povestit Sharon Osbourne. Vedeta TV a mai relatat că, după ce a venit ambulanţa, le-a spus medicilor că s-a purtat doar ca ”o beţivă melodramatică”, dar autorităţile au crezut că a vrut să se sinucidă. ”M-au ţinut închisă! Am o cicatrice de atunci şi am fost izolată în spital pentru că am fost o beţivă melodramatică. Acum le spun tuturor că am fost atacată de un câine”, a mai explicat Sharon Osbourne.