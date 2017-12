Shawn Stockman de la Boyz II Men, diagnosticat cu gripă porcină

După Rupert Grint, Marilyn Manson, Brian Littrell de la Backstreet Boys şi Teri Hatcher, care a fost doar suspectă, a venit rândul membrului trupei Boyz II Men, Shawn Stockman. Solistul a fost forţat astfel să amâne toate activităţile de promovare pe care le avea cu trupa. Shawn Stockman trebuia să fie în Atlanta, Georgia, în cursul zilei de marţi, pentru un show la decernarea premiilor 2009 Soul Train. „Călătorim în afară opt luni din an şi mergem mereu peste tot. Nu avem niciun răgaz pentru noi, mereu suntem în avioane şi aeroporturi. S-a îmbolnăvit şi l-a lovit foarte tare. Am mers în toată lumea, mă mir că nu s-a întâmplat mai repede, ca să fiu sincer. Am vorbit azi cu el şi se simţea mai bine”, a declarat colegul de trupă Nathan Morris.