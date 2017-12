Sheila Abdus-Salaam, prima judecătoare musulmană din SUA, găsită moartă în râul Hudson

Judecătoarea americană Sheila Abdus-Salaam, prima femeie afro-americană și musulmană care a lucrat la cea mai înaltă instanță din New York, a fost găsită moartă, joi, în râul Hudson, relatează site-ul BBC News. Poliția din New York a anunțat că trupul femeii a fost găsit în apă, în urma unei alerte primite prin intermediul serviciului de urgență, iar medicii au pronunțat imediat decesul. Familia Sheilei Abdus-Salaam a identificat-o, iar o examinare post-mortem va determina cauza decesului. Femeia era complet îmbrăcată și nu prezenta semnele unui traumatism, au mai precizat polițiștii. Soțul judecătoarei a declarat-o dispărută în cursul zilei de marți, potrivit poliției. Sheila Abdus-Salaam, în vârstă de 65 de ani, a fost numită la Curtea de Apel din New York de către guvernatorul Andrew Cuomo în 2013. Anterior, ea a lucrat ca adjunct al procurorului general în statul New York. Potrivit Enciclopediei Princeton pentru Istoria Politicii Americane, Sheila Abdus-Salaam a fost prima femeie afro-americană și musulmană care a profesat ca judecător în SUA. "Sheila Abdus-Salaam a fost un jurist deschizător de drumuri, iar viața acesteia în serviciul public a vizat un New York mai corect pentru toți", se arată într-un comunicat al lui Andrew Como.

Procurorul general al New York-ului, Eric Schneiderman, a numit moartea judecătoarei drept "o pierdere enormă pentru New York, pentru justiție și pentru toți cei care au știut-o, au respectat-o și au iubit-o". Schneiderman a descris-o ca un "jurist grijuliu, atent la detalii și corect".