Sheng Chun Yuan, prima antrenoare chinezoaică din România

După ce, la începutul acestui sezon, au fost transferate la Constanţa unele dintre cele mai valoroase jucătoare din Europa, acum CS Volei 2004 Tomis şi-a întărit şi banca tehnică. Conducerea echipei a ales ca staff-ului tehnic să i se alăture şi o antrenoare din China, prima venită să pregătească o echipă de volei din România. În vârstă de 37 de ani, Sheng Chun Yuan a ales o nouă experienţă pentru cariera sa şi a venit la Constanţa în urmă cu două luni să participe la pregătirea celor două echipe ale clubului, atât cea de junioare, cât şi cea de senioare. „Am acceptat imediat oferta primită din partea clubului de aici. Mi s-a părut interesant tot ce mi s-a prezentat şi am fost încântată de această nouă experienţă. Îmi place să particip la pregătirea tehnică a ambelor echipe şi sperăm să facem treabă bună împreună cu cei de aici. Sunt jucătoare valoroase aici, dar cred că dacă îşi vor îmbunătăţi un pic tehnica vor fi şi mai bune ”, a spus Sheng Chun Yuan, care s-a acomodat rapid la viaţa din România, inclusiv la mâncarea de aici. „Îmi place foarte mult aici. Îmi plac oamenii de aici, dar şi mâncarea. M-am îndrăgostit de mămăligă şi de tot ce se găteşte aici. Îmi lipseşte însă familia”, a spus Yuan, care şi-a lăsat în Beijing fetiţa şi soţul. Antrenoare a echipei de volei de la Beihang University din Beijing, Sheng Chun Yuan a fost recomdată la CS Volei 2004 Tomis Constanţa de Comitetul Olimpic din China. „Este un antrenor care va aduce un plus atât voleiului constănţean, cât şi celui românesc. Este consultantul tehnic al celor două echipe şi va participa la pregătirea lor. Ne-a fost recomandată de Comitetul Olimpic din China şi cred că este un lucru bun că am reuşit să o convingem să facă parte din staff-ul nostru tehnic”, a spus preşedintele CSV 2004 Tomis Constanţa, Cristian Zgabercea.