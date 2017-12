Sheryl Crow îşi lansează noul album

Pentru prima dată în carieră, cîntăreaţa americană, în vîrstă de 46 de ani, a decis să scoată un album în mod special de Crăciun. Primul single va fi lansat pe data de 30 septembrie, fiind intitulat “I\'ll Be Home For Christmas”. Sheryl Crow nu îşi va promova deocamdată noul album printr-o serie de concerte, ci doar prin videoclipuri. Albumul este produs de Bill Bottrell, de numele căruia se leagă şi primele ei materiale discografice, dar şi cel mai recent CD, “Detours”. Noul album va include piesele “Go Tell It on the Mountain”, “The Christmas Song”, “White Christmas”, “I\'ll Be Home for Christmas”, “Merry Christmas”, “Baby”, “The Bells of St. Mary\'s”, “Blue Christmas”, “O Holy Night”, “There Is a Star That Shines Tonight” şi “All Through the Night”.