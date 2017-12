Shia LaBeouf a rămas fără carnet pentru un an

Tînărului actor american i-a fost suspendat carnetul de conducere pentru un an de zile, în urma accidentului petrecut în luna iulie. Shia LaBeouf, în vîrstă de 22 de ani, a fost exonerat de acuzaţia de conducere sub influenţa alcoolului pentru că la momentul producerii accidentului a refuzat recoltarea de probe biologice. Deşi a fost vizibil faptul că tînărul actor se afla sub influenţa alcoolului, în urma anchetei s-a dovedit faptul că accidentul a fost provocat din vina celuilalt conducător auto, care nu a respectat lumina roşie a semaforului. Alături de Shia LaBeouf se afla colega sa din filmul ”Transformers”, Isabel Lucas, care a scăpat nevătămată. Accidentul s-a dovedit a fi extrem de serios pentru actorul american, care şi-a zdrobit încheietura mîinii stîngi şi a necesitat mai multe intervenţii de chirurgie reparatorie. Şi în prezent, Shia LaBeouf are mîna stîngă în ghips. Filmările la ”Transformers” au fost întrerupte, iar pentru reluarea lor, regizorul Michael Bay a adăugat în scenariu rănirea la mînă a personajului Sam Witwicky, interpretat de Shia LaBeouf.