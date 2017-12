Shoot the VEGA BEACH!

Proiectul “Shoot the beach”, iniţiat de Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral, s-a încheiat. S-a ”împuşcat” plaja cea mai atractivă de pe litoralul Mării Negre! În sezonul estival 2010, plaja vedetă care a obţinut cel mai mare punctaj şi a demonstrat că oferă cele mai bune facilităţi a fost desemnată plaja Vega, din staţiunea Mamaia. Fără posibilitate de reproş, am acceptat că servicii precum menţinerea curăţeniei şi facilităţile pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi locomotorii sunt la înalte standarde de calitate. Locurile de joacă pentru copii, zona pentru cearceafuri, “teritoriul” vip-urilor şi deci al baldachinelor şi al şezlongurilor sunt de asemenea amenajate şi întreţinute la categoria premium. Pentru confortul turiştilor, în speţă al celor care dau un ban şi vor să stea în faţă, în completarea serviciilor plajei Vega vin şi duşurile, grupurile sanitare şi alte facilităţi care contribuie la buna dispoziţie a celor care frecventează zona. Panourile informative ajută turiştii să se orienteze şi să aleagă zonele cu servicii de care sunt interesaţi. În asentimentul celor care „ţintesc” plaja Vega zi de zi pentru calitatea servicilor pe care le oferă, plaja este demnă de toată laudă. ”Shoot the beach” sau “Shoot the Vega”! O turistă a declarat: ”vin de ceva timp la acest complex, dar cu toate că luxul costă, prefer să cheltuiesc numai să mă simt ca în străinătate! Nu vreau să calc pe scoici şi nici să “admir” mucurile de ţigară aruncate la întâmplare. Îmi place plaja şi serviciile de aici, aşa că voi veni cu plăcere în fiecare an”. Sperăm ca în sezonul estival 2011 tot mai mulţi întreprinzători de pe litoral să investească în calitatea serviciilor estivale aşa încât “Shoot the beach” să rămână rapid fără muniţie.