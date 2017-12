Show aerobic la Casa de Cultură

Crema gimnasticii aerobice din ţară îşi dă întâlnire în acest sfârşit de săptămână la Constanţa. Sâmbătă şi duminică, Casa de Cultură a Sindicatelor va fi gazda a două dintre competiţiile cele mai importante de la nivel naţional ale acestei ramuri sportive, ediţia a 11-a a Cupei “Farul” şi a 15-a ediţie a Campionatului Naţional. Peste 100 de sportivi de la 12 cluburi din ţară (CSS 1 - CS Farul Constanţa, Win Gym Constanţa, CSS 1 Constanţa, UNEFS Bucureşti, Triumf Bucureşti, CSS Petroşani, CSM Arad, CS “Urania” Arad, CS Universitatea Arad, Palestra 21 Caracal, CS Gimnis Iaşi şi CNS “Cetate” Deva) vor urca pe scenă. Din păcate, de la cele două ediţii ale întrecerilor din acest an va lipsi lotul naţional de seniori, care se confruntă cu o retragere în bloc a sportivilor consacraţi. Chiar şi aşa, organizatorii s-au pregătit şi în acest an cu un show ce se anunţă de neuitat, din cadrul căruia nu vor lipsi momentele artistice, dar nici surprizele. „Vrem să facem din cele două competiţii o adevărată sărbătoare a gimnasticii aerobice. Ne-am pregătit la fel de serios ca în fiecare an. Am pregătit un nou spectacol memorabil. Vom avea festivitate de deschidere şi închidere, dar şi numeroase momente artistice”, a dezvăluit Ilie Floroiu, directorul general al CS Farul. Nu vor lipsi nici momentele emoţionante, prilejuite în acest an de retragerea din activitatea competiţională a sportivelor Loredana Erimia şi Andreea Dincă, multiple medaliate la Campionatele Europene de junioare şi la competiţiile internaţionale. Astăzi au loc ultimele repetiţii pentru sportivii angrenaţi în cele două competiţii, de la ora 14.00 fiind programată şedinţa tehnică. Competiţia va începe sâmbătă, la ora 13.00, cu întrecerile rezervate junioarelor şi juniorilor, spectacolul competiţional urmând să se desfăşoare până la ora 20.00. Întrecerea va continua duminică, de la ora 11.00, la lucru urmând să fie văzuţi şi seniorii. Competiţiile de la Constanţa sunt organizate de Federaţia Română de Gimnastică, în parteneriat cu CS Farul, cu sprijinul DJST Constanţa şi al Asociaţiei Judeţene de Gimnastică. Intrarea spectatorilor este liberă!