După o vară întreagă de concerte pe litoral şi după ce i-a încântat pe constănţeni cu hit-ul „Sexy”, o piesă „moştenită” de la Play & Win, frumoasa interpretă din Eforie, Andreea Bănică, revine în forţă pe scena de la malul mării, pentru a susţine un nou concert, în plină toamnă, de această dată. Ea va încinge atmosfera în clubul constănţean The Bank, cu un show special din care nu vor lipsi hit-urile ei celebre precum: „Love in Brazil”, „Le ri ra” sau „Samba”. Evenimentul este programat pentru seara de vineri şi este aşteptat cu nerăbdare de cei care o iubesc pe Andreea pentru muzică, show şi look.

În urmă cu o lună, artista a lansat un nou single, intitulat “Electrified”, pe care l-a prezentat la gala “Romanian Music Awards” din septembrie, de la Braşov. Acest nou single al artistei este semnat de Laurenţiu Duţă şi păstrează stilul provocator şi fresh al artistei. Ea a dat... peste cap fanii muzicii dance din întreaga peninsulă balcanică, cei mai frenetici fani fiind chiar vecinii de la sud de Dunăre. Andreea a susţinut numeroase concerte în Bulgaria, în ultimul an, iar de curând, chiar la ultimul eveniment la care a participat, Andreea a scăpat cu greu de fanii bulgari dornici de autografe şi poze.