Show Blaxy Girls la Palatul Copiilor

Cea mai îndrăgită trupă de fete de la malul mării, Blaxy Girls, a susţinut, vineri, pe scena Palatului Copiilor din Constanţa, un recital prilejuit de Ziua Internaţională a Copilului, în cadrul unui eveniment organizat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, Fundaţia Arka, Consiliul Judeţean Constanţa şi Palatul Copiilor, la care au participat peste o sută de micuţi de la centrele de plasament din judeţ. Formaţia Blaxy Girls a cântat aproximativ o oră, timp în care micii spectatori şi-au manifestat încântarea şi bucuria prin dans, după ce, anterior, participaseră la mai multe jocuri şi concursuri pe terenul de sport cu gazon din incinta Clubului Elevilor. La sfârşit, cele cinci fete au oferit micuţilor autografe şi s-au pozat, după care au plecat în grabă către Mioveni, pentru un alt concert de 1 Iunie.

BUCURIE PENTRU COPII De ziua lor, micuţii din centrele de plasament au primit un cadou de care s-au bucurat din plin. Aceştia s-au grupat în echipe şi au jucat volei şi fotbal, precum şi alte jocuri şi au primit diplome pentru participare. Bucuria lor a... explodat, însă, după ce au intrat în sala de spectacole a Palatului Copiilor, iar pe scenă şi-au făcut apariţia „puştoaicele rebele” de la Blaxy Girls. „Au participat peste o sută de copii din toate centrele de plasament ce aparţin Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa. Copiii s-au simţit excelent şi au participat la jocuri în echipe, deoarece noi nu îi educăm pentru competiţie în sine, ci pentru formarea unui spirit de echipă. Sâmbătă, copiii vor pleca în excursie, la Eforie Nord, unde vor participa la alte jocuri, pe plajă”, a declarat şeful Centrului de Plasament „Micul Rotterdam”, Mariana Kober. „Am analizat impactul pe care l-a avut evenimentul organizat anul trecut cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului şi am decis ca şi în acest an să marcăm această zi deosebită pentru cei mici prin organizarea unor acţiuni similare”, a declarat, la rândul său, directorul DGASPC, Petre Dinică. În acest an, manifestările se derulează sub genericul “Să simţi că eşti copil”.

CHITARISTĂ NOUĂ Fetele din trupa Blaxy Girls au fost la fel de entuziasmate ca şi cei mici pentru care au cântat la acest eveniment. Ele au prezentat-o pe scenă, cu această ocazie, şi pe noua lor colegă de trupă, Diana Ganea, o roşcată zâmbăreaţă din Sibiu, care a absolvit Facultatea de Studii Europene, secţia Management din cadrul Universităţii „Babeş Bolyai” din Cluj. Diana s-a declarat încântată de proiectul în care a fost integrată, ea cântând la chitară în locul Amaliei Tircă, cea care s-a despărţit de grup în această primăvară. „Am participat recent la un casting şi am reuşit să fiu „the one” (n.r. engl. aleasa). Nu mă cunosc de foarte mult timp cu fetele, dar m-am integrat uşor şi ne înţelegem de minune. Mă bucur mult că sunt în trupă şi sper să facem o treabă minunată împreună!”, a declarat proaspăta membră a formaţiei Blaxy Girls, Diana Ganea.

CLIP NOU PREGĂTIT DE LANSARE Membrele trupei Blaxy Girls parcurg o perioadă destul de aglomerată, iar zilele trecute, la Bucureşti, au filmat videoclipul piesei „Mi-e dor”. Solista trupei, Rucsi Iliescu, a declarat că noul material va fi o surpriză totală pentru fani, iar pentru viitor, trupa nu are intenţia de a lansa un album, ci îşi va promova fiecare single nou cu videoclip şi concerte. „Noul videoclip va fi un material frumos, ce prezintă o poveste de dragoste despre care nu vă spunem cum se va termina, pentru că stricăm surpriza. Clipul a fost filmat în spaţiu închis şi va fi lansat cât de curând. O să vă placă! În acest weekend, mai avem de susţinut un concert în Baia Mare, iar în ceea ce priveşte muzica noastră, vă mai spunem că nu lucrăm la un album şi nici nu avem de gând. În ziua de astăzi, nu ai de ce să mai lansezi album, pentru că nu se cumpără, iar totul se descarcă de pe internet. O să mergem pe promovarea single-urilor”, a declarat solista Blaxy Girls, Rucsi Iliescu.