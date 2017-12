Show DJ Tiesto la malul mării

Renumitul DJ olandez Tiesto va reveni, în această vară, în România, pentru a susţine două show-uri. Tiesto va mixa, pe data de 24 iulie, în cadrul festivalului „Peninsula” din Tîrgu Mureş, iar 1 august va fi prezent la „The Mission Dance Weekend”, eveniment care va avea loc pe plaja Hanul Piraţilor din staţiunea Mamaia. Anul trecut, „The Mission Dance Weekend” a reunit show-urile unor DJ-i de renume, atît din străinătate, cît şi din România, printre care Fatboy Slim, Roger Sanchez, Timo Maas, Adrian Eftimie, Optick şi Pagal.

Tijs Verwest, alias Tiesto, şi-a început cariera în anul 1985. DJ-ul care a ocupat prima poziţie, timp de trei ani, în „DJ Mag Top 100”, a avut, dintotdeauna, ca mare pasiune, muzica. Supranumit şi „Olandezul Zburător”, Tiesto a mixat în cele mai cunoscute cluburi din lume, precum „Ministry of Sound”, „Dorian Gray”, „Godskitchen”, „Amnesia” sau „Dance Valley”. Printre cele mai cunoscute creaţii ale lui Tiesto se numără „Adagio for Strings”, „Lethal Industry”, „Love Comes Again” sau „Traffic” (prima melodie instrumentală din ultimii 23 de ani, care a ajuns numărul 1 în topuri, în 2003). DJ-ul a devenit, în mai 2006, ambasador al organizaţiei nonguvernamentale olandeze „Dance4Life”, ce luptă împotriva SIDA. A realizat imnul anti-SIDA al campaniei „Dance4life”, împreună cu Maxi Jazz, unul dintre componenţii trupei „Faithless”.

Anul trecut a fost unul plin de succese pentru Tiesto, artistul lansînd un dublu DVD live al concertului „Parken Stadium” din Copenhaga, Danemarca, unde şi-a încheiat şi turneul mondial „Elements of Life”. Pe data de 8 august 2008, Tiesto a fost primul artist care a reuşit să strîngă peste 20.000 de oameni pe arena londoneză O2.