Show electrizant cu Dr. Kucho, la Mamaia

Celebrul DJ spaniol Dr. Kucho a făcut show, în weekend, în cea mai mondenă staţiune a litoralului românesc, Mamaia. Creatorul hit-urilor „La Tarde Se Ha Puesto Triste” şi „Doing Better Without You” a electrizat atmosfera, vineri seară, în Crema Summer Club, spre entuziasmul petrecăreţilor, care au ales să-şi „încarce bateriile” cu bună dispoziţie, arzând caloriile pe ritmuri de muzică house.

Din programul nopţii incendiare nu avea cum să lipsească unul dintre hit-urile din cluburile şi radiourile româneşti, „Doing Better Without You” feat. Aris. Ca bonus, iubitorii muzicii house au primit un cântec nou-nouţ, nelansat încă, în colaborare cu Aris. Bineînţeles că în club a răsunat şi „La Tarde Se Ha Puesto Triste”, dar şi alte piese house noi, aşa cum le-a gândit Dr. Kucho pentru fanii din România.

Printre cei care au petrecut pe ritmurile antrenante ale „regelui muzicii house din Spania” s-a aflat şi primarul Constanţei, Radu Mazăre, însoţit de o tânără sexy. Primarul s-a simţit bine pe muzica DJ-ului spaniol, dând chiar mâna cu vedeta house-ului internaţional, în semn de respect pentru activitatea sa.

Aflat pentru prima dată pe litoral, dar nu şi în România, unde a mai cântat în acest an, în câteva cluburi din diferite oraşe ale ţării, Dr. Kucho, pe numele său real Daniel Manzano Salazar, şi-a promovat la malul mării cel mai recent album, „The Return of the King”/ „Întoarcerea regelui”. „Este un album trance. Nu are nimic în comun cu „Doing Better Without You” şi „La Tarde Se Ha Puesto Triste”, pentru că îmi place să mă ocup şi de alte genuri muzicale. Este mai plăcut aşa”, a spus Dr. Kucho.

DJ-ul spaniol este unul dintre cei mai prolifici producători muzicali din întreaga lume, având la activ peste 300 de piese lansate încă din anul 1993.