Show Eric Martin Band, în capitală

Solistul vocal al cunoscutei trupe americane Mr. Big, Eric Martin, va concerta alături de trupa sa, care îi poartă numele, la Bucureşti, pe 25 aprilie. Spectacolul, intitulat „Wild World by Eric Martin, the voice of Mr. Big\", va avea loc pe 25 aprilie, în clubul The Silver Church. Eric Martin Band va susţine un recital de aproximativ o oră şi jumătate, ce va cuprinde atât hituri ale trupei Mr. Big („Wild World\", „Just Take My Heart\", „Promise Her the Moon\" şi „Not One Night\"), cât şi cele lansate ulterior, ca artist solo.

Eric Martin este compozitorul piesei „To Be with You\", cel mai notabil succes al formaţiei Mr. Big. Biletele la concert costă 49 de lei, până pe 15 martie şi 69 de lei, după data amintită. Organizatorii au pus în vânzare şi tichete pentru două persoane, care costă 110 lei bucata. Biletele sunt distribuite în reţeaua magazinelor Diverta, Muzica, Sala Palatului, precum şi online, pe myticket.ro şi ticketpoint.ro.