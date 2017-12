Show grandios Lady Gaga în faţa a peste 30.000 de fani

Cea mai nonconformistă artistă a... Planetei, Lady Gaga, a susţinut, joi seară, în Piaţa Constituţiei din Capitală, un show fabulos de peste două ore, în faţa unui public format din peste 30.000 de persoane. Hituri precum „Alejandro”, „Just Dance” şi „Judah” au răsunat în noapte, spre deliciul fanilor de toate vârstele. Pe o scenă enormă, cu un castel gotic în mijlocul ei, Lady Gaga a avut locul perfect de... joacă. La Bucureşti, artista a dansat printre carcase tranşate, îmbrăcată într-o copie a celebrei sale rochii din carne, a asistat la o căsătorie însângerată, a vomat în culise, după care şi-a pus o tiară pe cap şi a cântat la un pian montat pe o motocicletă.

„România! Bucureşti, tu eşti viitorul! Ridicaţi mâinile, pentru că voi sunteţi Born this Way”, a spus Lady Gaga, înaintea celei de-a doua piese din spectacol, „Born This Way”. La un moment dat, în timpul concertului, a existat un moment de confesiune din partea artistei. „M-am dus în culise pentru că am vomat şi nu am vrut să vedeţi asta... mi se întâmplă uneori”, a spus Lady Gaga. La finalul concertului, două ambulanţe au ajuns de urgenţă în zonă, chiar în spatele scenei, pentru a-i acorda îngrijiri medicale artistei.

Vineri după-amiază, artista şi-a plimbat căţelul prin parcul Herăstrău şi a oferit jurnaliştilor care o filmau punga ei de pop-corn.

Concertul de la Bucureşti a fost cel de-al doilea pe care Lady Gaga l-a susţinut în Europa, în cadrul turneului „The Born This Way Ball”. Cântăreaţa americană a mai concertat la Sofia, marţi, iar următorul său show este programat la Viena, sâmbătă seară.