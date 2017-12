Show incendiar cu cei mai buni dansatori de salsa

Turiştii, dar şi constănţenii care au decis să-şi petreacă seara de sâmbătă în staţiunea Mamaia s-au bucurat de un spectacol de neuitat: pe scena montată de Primăria Constanţa în Piaţeta Cazinoului a putut fi admirată elita mondială a muzicii salsa! Fascinantul show de muzică, dans şi culoare a electrizat publicul aproape o oră, timp în care scena a fost onorată chiar de celebrul Albert Torres, cel mai important promotor şi producător al muzicii salsa din lume. Evenimentul a fost organizat sub egida celei de-a cincea ediţii a Romanian Salsa Festival, de Asociaţia Afrolatino Productions, în colaborare cu Sfinx Experience şi Primăria Municipiului Constanţa.

Spectacolul de la Mamaia, de sâmbătă seară, oferit în cadrul Romanian Salsa Festival, a impresionat prin perfecţiunea dansului ridicat la nivel de artă, Tito Ortos şi Tamara Livolsi din Puerto Rico, cea mai bine cotată pereche de dansatori de salsa din lume, dar şi Griselle Ponce din New York, regina „lady-style”-ului şi fondatoarea uneia dintre cele mai cunoscute şcoli de salsa din lume, „La casa del Bailarin”. Senzaţie au făcut, pe lângă cele 25 de perechi de dansatori români şi străini, şi cei cinci componenţi ai trupei Chiquito y su Dominican Power, care propun un nou trend în genul amintit: îmbinarea dansurilor salsa cu stiluri precum hip-hop, capoeira sau raggaeton.

La finalul reprezentaţiilor care s-au încheiat într-o mare de aplauze entuziaste, cu care privitorii au ştiut să-i răsfeţe pe artişti, directorul Direcţiei Organizare Evenimente şi Relaţii Internaţionale din cadrul Primăriei Constanţa, Petrică Munteanu, a declarat, satisfăcut de buna impresie pe care show-ul a avut-o asupra turiştilor din staţiune: „A fost exact aşa cum ne aşteptam şi cum ne-am obişnuit din anii anteriori: un spectacol frumos, ce încântă inima şi ochiul publicului. Piaţeta a fost plină, pentru că oamenii doresc să asiste la aşa ceva. La rândul lor, vedetele lumii salsa prezente aici au fost încântate de Mamaia şi Constanţa şi le aşteptăm şi pe viitor”.

Albert Torres, coregraf şi dansator, producător al congreselor de salsa din peste 40 de ţări şi al World Salsa Championship, cunoscut şi din filme care au marcat lumea latino, precum „Mambo Kings”, cu Armand Assante şi Antonio Banderas sau „Dance with Me”, a menţionat: „Este o plăcere să revin la Constanţa, mă aflu aici pentru a doua oară. Sunt aici dansatori de peste tot: România, Bulgaria, Puerto Rico, Italia, New York sau Republica Dominicană. Publicul s-a încălzit pe parcurs şi a început să aprecieze cum se dansează, a fost un show extraordinar! Mulţumim Constanţei şi primarului oraşului pentru acest moment minunat. Mâine (n.r duminică) vom cânta la Bucureşti cu Herman Olivera, va fi un concert extraordinar!”.

Tito Ortos şi Tamara Livosi au demonstrat culmile perfecţiunii în dansul salsa. Cu un palmares impresionant, cei doi sunt membri în juriul Campionatului Mondial de Salsa din Miami, Florida. La rândul lor, au jucat în filme apreciate precum „Dirty Dancing: Havana Nights”. „Atributele ca cineva să fie un dansator bun? În primul rând, să simtă muzica din inimă! Restul…. tehnică, pregătire, să facă tot posibilul să se perfecţioneze continuu. E prima dată când venim în România, suntem încântaţi şi bucuroşi să fim aici, mulţumim organizatorilor. Văd că aici toată lumea dansează, cunoaşte din stilurile de dans, m-am simţit ca acasă. Abia am venit ieri (n.r. vineri), nu am avut timp să vizităm, dar mă bucur că am văzut Marea Neagră, împrejurimile. E un oraş foarte frumos, cu oameni foarte plăcuţi”, a mărturisit Tito Ortos. După ce s-au fotografiat cu fanii de la malul mării, artiştii s-au îndreptat spre Hotel Golden Tulip, unde au continuat petrecerea până dimineaţa, în cadrul unui alt eveniment notabil: Mamaia Salsa Festival.