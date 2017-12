Show live susţinut de Bryan Ferry în faţa a 2.000 de fani români

Renumitul muzician britanic Bryan Ferry a susţinut, duminică seară, la Arenele Romane din Capitală, primul său concert din România, în faţa a peste 2000 de spectatori. Bryan Ferry, alături de alţi 12 artişti, a reuşit un show complet, care a stat sub semnul muzicii de calitate, stilului şi eleganţei. Evenimentul a cărui producţie s-a ridicat la peste 1 milion de lire sterline a fost organizat de One Event.

Distincţia artistului britanic, îmbrăcat într-un costum negru cu cravată, s-a răsfrânt atât asupra artiştilor şi artistelor de pe scenă, la rândul lor foarte eleganţi, cât şi asupra publicului, care s-a comportat foarte civilizat pe tot parcursul manifestării, cântând, susţinându-l în permanenţă pe Bryan Ferry şi dansând pe melodiile acestuia. În concert, celebrul muzician, textier şi compozitor britanic, a interpretat atât piese de pe albumele lui solo, mai vechi sau mai noi, cât şi piese din portofoliul legendarei trupe Roxy Music, al cărei membru fondator este. Bryan Ferry a reuşit să capteze atenţia publicului încă de la prima piesă a concertului - \"I Put A Spell On You\". Pe lângă calitatea interpretării şi sonorizării, s-au remarcat şi proiecţiile de pe ecranul gigant din spatele scenei, în ton cu piesele interpretate. Una dintre cele mai cunoscute piese ale lui Bryan Ferry, \"Slave to Love\" , a fost primită cu ropote de aplauze de către public, fapt care l-a bucurat în mod evident pe artist. La finalul melodiei, acesta li s-a adresat celor prezenţi la show-ul său: „Vă mulţumesc foarte mult. Este minunat să fiu aici, Bucureşti!\".

CONCERTUL, „UMBRIT” DE NEÎNŢELEGERILE CONTRACTUALE Din păcate, primul concert în România al lui Bryan Ferry a fost „umbrit\" de neînţelegerile dintre organizatorii concertului şi cei care au găzduit show-ul, administratorii Arenelor Romane, care au degenerat în zvonuri privind anularea evenimentului cu doar câteva ore înainte de începerea lui. Concertul, anunţat de la ora 20.00, a început în jurul orei 20.50, iar accesul publicului la Arenele Romane s-a făcut de la ora 19.20, faţă de ora 18.00, când ar fi trebuit să fie deschise porţile.

Reprezentanţii One Event au declarat că au existat unele neînţelegi contractuale, care au fost rezolvate, însă nu au dat alte detalii.

Concertul susţinut în România de Bryan Ferry a fost cel de-al 36-lea din actualul turneu european al artistului. Spectacolul de la Bucureşti a promovat noul material discografic al artistului, \"Olympia\", lansat în toamna anului trecut.