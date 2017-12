Show senzaţional susţinut de Carlos Santana, la B’estFest

Renumitul artist sud-american Carlos Santana şi-a încîntat, sîmbătă, cei 20.000 de fani români care au participat la concertul său de două ore, susţinut pe scena B’estFest, la Romexpo Bucureşti. Înaintea recitalului senzaţional al chitaristului au concertat Persona, Gravity Co, The Moood, Looptroop Rockers, The Ting Tings şi The Charlatans.

Prestaţia live a chitaristului a fost excepţională. În timpul piesei „Love Supreme\", Santana şi-a salutat publicul şi i-a transmis mesajul său: „Bunătate, compasiune, milă, iertare, dragoste, pace!\", pentru că, asemenea lui Marvin Gaye sau Jimi Hendrix, menirea lui este să transmită, prin intermediul muzicii, dragostea şi pacea fanilor. Recitalul a continuat cu cover-uri după Jimi Hendrix sau Bob Marley. Îmbrăcat într-un hanorac avînd imprimat chipul lui Martin Luther King Jr., Santana a interpretat cele mai cunoscute piese ale sale, precum „Maria Maria\", „Samba pa ti\", „Black Magic Woman\", „Love Supreme\", „Sacalo afuera\", „Smooth\", „Corazon espinado\", „Oye como va\" sau „Jingo\".

Cele 20.000 de persoane au putut urmări pe ecranele B’estFest imagini din timpul show-urilor susţinute de Santana, de-a lungul timpului, cît şi un tribut adus Africii. La încheierea concertului, Santana şi-a prezentat membrii trupei şi a părăsit scena, în aplauzele entuziaste ale fanilor.