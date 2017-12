Show total la Campionatul European de Drift

Mii de constănţeni şi turişti aflaţi în vacanţă pe litoral au luat cu asalt, la sfârşitul săptămânii trecute, parcarea exterioară a Maritimo Shopping Center Constanţa, unde a avut loc unul dintre cele mai importante evenimente sportive desfăşurate în România, o etapă din cadrul Campionatului European de Drift - King of Europe. La startul competiţiei s-au aliniat 42 de piloţi din Europa, printre care cei mai buni 25 de drifteri de pe bătrânul continent.

CIORTAN, LA UN PAS DE TITLUL NAŢIONAL. Piloţii şi-au făcut încălzirea sâmbătă, când s-a desfăşurat a şasea etapă a Campionatului Naţional. Chiar dacă printre cei 32 de participanţi înscrişi la start s-au numărat şi piloţi străini, concursul a fost dominat de români. Lider autoritar în întrecerea internă, Ciortan a avut emoţii în disputa cu Răzvan Tică şi Cătălin Trifan, mai ales că înaintea semifinalelor s-a confruntat cu probleme tehnice. Încurajat frenetic de spectatori, cel mai bine cotat drifter din România a avut o evoluţie perfectă, vitezele ameţitoare cu care a abordat virajele şi trasa perfectă aducându-i o victorie extrem de importantă.

„Mă simt extraordinar. Ce poate fi mai frumos decât să câştigi la tine acasă? Au fost ceva probleme cu o bujie, dar le-am rezolvat la timp. După această victorie, am titlul naţional în buzunar, doar un ghinion teribil în ultima etapă putând să mă împiedice să devin campion naţional pentru prima oară în carieră. Cel mai mult mă bucură faptul că am văzut mulţi piloţi români, cu maşini preparate special, care s-au descurcat foarte bine”, a spus învingătorul. Ciortan a fost urmat în clasamentul etapei de la Constanţa de Tică şi Trifan, singurul străin din careul de aşi fiind italianul Amerigo Monteverde.

SURPRIZA SLOVACĂ. Ziua de duminică, dedicată etapei de Campionat European de Drift - King of Europe, a fost plină de surprize şi spectacol. Startul a fost dat de lupta dură din calificări, dintre cele 30 de maşini înscrise mergând în faza finală doar 16. Din păcate, speranţa românilor la un loc pe podium, Ciortan, s-a confruntat cu probleme tehnice la propria maşină şi a fost nevoit să concureze pe automobilul unui alt pilot, ratând prezenţa pe o poziţia fruntaşă. De altfel, careul de aşi a fost în totalitate format din piloţi străini, marea surpriză fiind ratarea podiumului de către liderul ierarhiei europene, italianul Francesco Conti, clasat doar pe locul 4. Finala mică i-a revenit francezului stabilit la Piatra Neamţ, Benjamin Boulbes, dar spectacolul a atins cote maxime în lupta pentru victorie.

După două runde de departajare, aplaudate de spectatori, slovacul Roman Kolesar a obţinut primul mare succes din carieră, impunându-se în faţa lui Adam Kerenyi (Ungaria). „Sunt foarte fericit pentru că este prima mea victorie în King of Europe. Speram la o prestaţie bună, dar ştiam că sunt adversari extrem de puternici. Îmi voi aminti mereu de Constanţa”, a spus câştigătorul. Festivitatea de premiere s-a desfăşurat în interiorul Maritimo Shopping Center, câştigătorii fiind premiaţi pe acordurile celebrei “We are the champions” şi într-o mare de confetti.

ORGANIZARE PERFECTĂ. Cele trei zile de spectacol auto din parcarea exterioară a Maritimo Shopping Center Constanţa s-au bucurat de atenţia maximă din partea iubitorilor de sport, care au descoperit o competiţie sportivă de nivel înalt. „A fost cel mai reuşit eveniment desfăşurat în România în cei patru ani de când organizăm etape de King of Europe şi vrem să mulţumim tuturor celor care ne-au sprijinit şi în special celor de la Maritimo Shopping Center Constanţa pentru locaţia extraordinară”, a declarat Gabriel Onofrei, preşedintele Asociaţiei Române de Drift, care a oferit diplome de excelenţă primarului Municipiului Constanţa, Radu Mazăre, directorului Maritimo Shopping Center, Marius Rădulescu, directorului de marketing Maritimo Shopping Center, Marius Rusescu, Inspectoratului Judeţean de Poliţie şi Poliţiei Locale Constanţa. „Am găsit la Constanţa o locaţie extraordinară, un public superb şi ne vom întoarce anul viitor pentru o altă etapă de King of Europe”, a spus, la final, Mike Procureur, preşedintele şi fondatorul King of Europe şi preşedintele şi fondatorul World Drifting Association.