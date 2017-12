Show unic cu reptile, la Constanţa

Până pe 3 septembrie, constănţenii, dar şi turiştii aflaţi pe litoral au ocazia unică de a participa gratuit la un show cu reptile. Desfăşurat în incinta Centrului Comercial Tom din Constanţa, evenimentul propune vizitatorilor o experienţă inedită, prin care adulţii, dar şi copiii pot interacţiona cu reptilele. “Evenimentul are loc în premieră în România. Fiind sfârşit de sezon, am ales litoralul pentru lansarea show-ului. De aici vom pleca în Bucureşti, Braşov, apoi în Budapesta. Până acum am mers în ţările din vestul Europei, dorinţa noastră fiind ca şi ţările din estul Europei să poată beneficia de o astfel de experienţă, fără să plătească nimic în schimb”, a declarat administratorul expoziţiei de reptile, Cristina Popescu. Evenimentul, de talie internaţională, reuneşte 75 de exemplare de reptile, broaşte şi milipede expuse în 20 de vitrine care reproduc habitatul natural al speciilor.

SHOW-UL NU ESTE O EXPOZIŢIE CLASICĂ, EL AVÂND ŞI UN SCOP EDUCATIV

“Cel mai important pentru mine este să îi ajut pe oameni să îşi piardă frica pentru şerpi. Să-i facem pe părinţi să înţeleagă că aceste exemplare devin agresive numai dacă sunt tratate neconvenţional. Vizitatorii sunt ajutaţi să înţeleagă că şi reptilele sunt animale la fel ca celelalte, iar copilul trebuie lăsat să se apropie de ele, în prezenţa îngrijitorului. Astfel, micuţii învaţă singuri să-şi formeze atitudinea faţă de reptile şi nu vor mai copia atitudinea părinţilor care, de cele mai multe ori, este de empatie”, a declarat specialistul în reptile Martin Weber.

PRIETENIE ÎNTRE COPII ŞI REPTILE În deschiderea show-ului, copiii prezenţi vineri la eveniment au putut atinge şarpele Bull şi şarpele King Albino, care au fost scoşi din vitrine de către îngrijitor. Atracţia zilei a fost Cameleonul de Madagascar. Cei mici au fost foarte entuziasmaţi când au văzut cum reptila a mâncat trei lăcuste chiar din mâna îngrijitorului. Spre uimirea tuturor, copiii ştiau o mulţime de lucruri despre cameleoni. Pentru ei nu era o curiozitate faptul că acest tip de reptilă îşi schimbă culoarea în funcţie de mediul înconjurător, însă şi-au îmbunătăţit cunoştinţele. Cameleonul mănâncă chiar şi zece insecte pe zi şi ajunge până la 70 de centimetri. Exemplarul din cadrul evenimentului măsoară 50 de centimetri lungime, limba lui fiind la fel de lungă ca şi corpul. Cele mai îndrăgite exponate au fost milipedele aduse din Africa. Acestea sunt artropode cu corpul puternic segmentat, ajungând să aibă peste 500 de picioare şi până la 30 de centimetri. Milipedele au fost soase din vitrine, iar cei mici s-au chinuit zadarnic să le numere picioarele. Succes la public au avut şi broaştele pitice toxice. Fiind frumos colorate, au atras, de asemenea, atenţia vizitatorilor. Expoziţia mai cuprinde şopârle chinezeşti, pui de iguana, pitoni, şerpi de porumb, şerpi Boa şi dragoni. Curioşii sunt invitaţi, miercuri, 24 august, la ora 19.00, pentru a vedea cum se hrănesc şerpii, întrucât va fi “ora lor de masă”, care are loc o dată la şase zile.