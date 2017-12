Show-ul Ozzy Osbourne, peste aşteptările fanilor români

Ozzy Osbourne a spus, la un moment dat, că doreşte să îşi doneze corpul ştiinţei, deoarece crede că este un miracol medical. Miracolul a putut fi văzut şi la concertul de sâmbătă, de la Bucureşti, iar planul „bunicului rock\" are un singur „defect”: el nu o să moară niciodată.

Ozzy Osbourne a alergat pe scenă, a îndemnat publicul să se dezlănţuie, a purtat steagul României la gât, a aruncat cu apă peste fanii din faţa sa, fiind cel mai cald rocker ce a venit la Bucureşti, anul acesta. Naşul heavy metal-ului s-a făcut simţit cu câteva minute înainte să apară pe scenă, când vocea lui spartă a răsunat în boxe, în timp ce scena rămăsese întunecată. „Nu vă aud!\"\', s-a auzit vocea lui Osbourne, pentru a începe imediat spectacolul de la Zone Arena cu „Bark at the Moon\".

Au urmat „Let Me Hear You Scream\", de pe cel mai recent album şi „Mr. Crowley\". „I fucking love you all\" - li s-a adresat Osbourne celor aproximativ 20.000 de spectatori. Şi pentru ca dezlănţuirea să fie completă, Ozzy Osbourne a pus furtunul cu spumă pe cei din primele rânduri.

Nu au lipsit nici cântecele din cea mai... nebună perioadă a artistului. „Vreţi să auziţi un cântec Black Sabbath?\", i-a întrebat el pe spectatori şi a continuat cu „Fairies Wear Boots\".

Publicul l-a salutat pe artist cu tropăieli, fluierături şi, până la urmă, uimire, ca în faţa unui fenomen al naturii. Ozzy Osbourne a primit totul cu naturaleţe, fără niciun fel de emfază, cu aceeaşi atitudine cu care stătea în fotoliul din reality show-ul care a fost dedicat familiei sale.

După o pauză în care i-a lăsat pe instrumentişti să se desfăşoare, Ozzy Osbourne s-a întors pe scenă ca să alerge de-a lungul ei cu steagul României, pe care, după aceea, l-a purtat la gât tot restul concertului.

După „Killer of Giants\" şi „Crazy Train\", cântăreţul dădea semne că doreşte să se retragă în culise. Asta a dus la un mic joc cu publicul. „Dacă vă dezlănţuiţi cum trebuie, poate mai cântăm o piesă - două. Aveţi permisiunea lui Ozzy Osbourne să vă dezlănţuiţi\", şi-a tachinat el fanii. La bis au venit clasicele „Mama I\'m Coming Home\" şi „Paranoid\", care din nou au dat o doză de energie publicului deja vrăjit de artist.

Concertul pe care Ozzy Osbourne l-a susţinut la Bucureşti face parte din turneul mondial de promovare a noului album, „Scream\", lansat pe 15 iunie. Produs de Ozzy Osbourne şi de Kevin Churko, acesta este primul material discografic pe care apare Gus G., noul chitarist al trupei lui Osbourne.