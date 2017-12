Show-uri live Biu Marquetti & Band, Eruption şi VH2

În fiecare an, Ziua Marinei Române este întîmpinată, în oraşul de la malul mării, cu spectacole incendiare în aer liber, dedicate constănţenilor, dar şi miilor de spectatori estivali. În această seară, de la ora 19.00, în parcarea din Poarta I – Port, se dă startul show-urilor live susţinute de Biu Marquetti & Band şi trupele Eruption şi VH2, concertele urmînd să se încheie cu focuri de artificii. Evenimentele sînt oferite publicului de Primăria Municipiului Constanţa, Consiliul Judeţean Constanţa, Prefectura Judeţului Constanţa, Statul Major al Forţelor Navale, Administraţia Porturilor Maritime Constanţa şi celelalte structuri implicate în organizarea amplei manifestări dedicată Zilei Marinei.

Biu Marquetti (ex-Mandinga), cea mai cunoscută cîntăreaţă de origine cubaneză din România, va concerta pe scena în aer liber de la Constanţa alături de instrumentiştii săi. Exotica solistă este cunoscută publicului român din anul 2006, cînd a intrat în componenţa trupei Mandinga. Ulterior, Biu a ales să rămînă în România şi să urmeze o carieră solo.

Tot în această seară, renumita trupă britanică Eruption va cînta pentru nostalgicii anilor ’70 cîteva din celebrele sale piese – „Let Me Take You Back In Time\", „I Can’t Stand The Rain\", „Leave A Light\", „In A Thousand Years\" sau „One Way Ticket\". De asemenea, trupa VH2, din a cărei componenţă se remarcă Gabriel Cotabiţă şi Mihai Pocorschi, va aduce la malul mării hit-urile sale „Trece vremea” şi „Dacă n-ai iubi”, dar şi cîteva cîntece de pe noul album.