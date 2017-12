Show-uri spectaculoase la Cupa Liceelor 2011!

Casa de Cultură a Sindicatelor a găzduit, sâmbătă, Cupa „School Friendly\" şi prima etapă locală a celei de-a cincea ediţii a preselecţiilor locale pentru concursul naţional Cupa Liceelor la Street Dance! Cei mai buni şi mai tineri dansatori de la malul mării, cea mai bună muzică, cele mai pătimaşe galerii au contribuit la realizarea unui spectacol incendiar. Juriul a fost format din artişti cunoscuţi ai dansului modern din ţară: Alexandru Stanciu, alias Moty (a reprezentat România la Hip-Hop International 2010 din Las Vegas), Andrei Vlad - dansator de popping şi Alexandru Marte, alias Mapy (membru al trupei Jackpot Bucureşti). Pentru a da un bun exemplu şi a încuraja audienţa, cei trei au făcut o impresionantă demonstraţie de forţă pe ritmuri de street-dance. Componenţa comisiei care a arbitrat evenimentul nu a fost dezvăluită decât în ziua concursului.

Cei aproape 400 de spectatori şi-au încurajat cu entuziasm formaţiile preferate, iar munca juriului a fost pusă la grea încercare de talentul şi energia cu care s-au prezentat şcolile de dans din judeţ. Concurenţii au evoluat pe baza unor colaje impuse, iar pe scenă au urcat trupe de dansatori care au reprezentat 11 şcoli şi opt licee constănţene, respectiv: şcolile nr. 8, 18, 37, 24, 17, 33, 16, „Mircea Vodă\", „Lucian Blaga” şi de la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân\", alături de liceele „Decebal”, „Callatis\", „Decebal\", „Ovidius\", „Traian\", „Carmen Silva\", „I.Gh.Duca\", „Carol I\" şi „Mihai Eminescu\". O mare dezamăgire a fost absenţa din concurs a reprezentanţilor Liceului „Lucian Blaga”, întrucât o componentă a refuzat să mai colaboreze, iar regulamentul competiţiei impune un număr de minim patru dansatori, elevi ai liceului şi doi invitaţi. Pe ultima sută de metri, trupa nu s-a putut reorganiza, iar cei care au adus anul trecut laurii victoriei la Constanţa, cei de la Diamonds Crew, s-au limitat în acest an doar la munca de organizatori. Talentul le-a fost, însă, răsplătit cu un loc secund la competiţia între şcoli, la categoria 7-12 ani, unde rezultatele finale arată astfel: pe locul I, Şcoala Nr. 18 „Jean Bart”, cu şcoala de dans Total Dance Kids, iar pe locul al III-lea - Şcoala Generală nr. 33, cu formaţia New Force of Dance. Câştigătorii au încântat printr-o coregrafie complexă şi dinamică, o atitudine energică şi o costumaţie realizată de Ema Purcărea.

La categoria 13-20 ani, respectiv competiţia dintre liceeni, lupta a fost acerbă, iar vestea bună este că toţi participanţii urmează să se înfrunte la sfârşitul acestei săptămâni. Cea de-a doua parte a concursului va avea loc pe 4 martie, de la ora 19.00, în clubul „Vansses\", local care va găzdui, în aceeaşi seară, atât Balul Primăverii, cât şi finala Cupei Liceelor de la malul mării, la street-dance.

Răsturnările de situaţie pot fi spectaculoase, pentru că numeroase trupe dovedesc un talent deosebit. Publicul a aplaudat în picioare prestaţia dansatorilor de la liceele C.F.R. sau a celor din Eforie şi îndeosebi a elevilor de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, instituţie care şi-a adjudecat, anul trecut, premiul al III-lea pe ţară, după constănţenii de la Pedagogic şi „Blaga”. Noua componenţă a trupei este formată din: Ioana Prigoreanu, Denis Amet, Ovidenie Andrei, Ionuţ Caraulani, Andrei Florescu şi Georgiana Petriman. Spectacolul a fost completat, sâmbătă, cu reprezentaţii susţinute de şcolile de dans constănţene Xs, New Force of Dance şi Diamonds Crew.