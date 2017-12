„Show-urile” cu homosexuali sunt detestate la Constanţa

Una dintre cele mai cunoscute trupe de travestiţi din România, Las Troyas, a produs o adevărată pagubă clubului Two din Constanţa. Deşi cei trei „flăcăi” machiaţi, ascunşi sub fustiţele „sclipicioase”, sunt prezentaţi prin unele locuri, cu titluri bombastice, drept cea mai exotică, scandaloasă, incendiară etc. formulă de cabaret pentru homosexuali, la malul mării, publicul nu s-a arătat câtuşi de puţin „curios” de jocul feselor epilate sau al genelor lungi şi aplicate ale „artistelor”. Las Troyas trebuia să susţină, vinerea trecută, un show pe scena clubului amintit, însă, înaintea spectacolului, spre dezamăgirea organizatorilor, aproape nimeni nu a vrut să asiste la un eveniment de acest gen. Puşi în faţa acestui eşec, managerii au decis să închidă clubul, în seara respectivă.

Las Troyas a mai prestat prin clubul Two în trecut de vreo trei ori, iar atunci, constănţenii s-au înghesuit să vadă cum arată „bucureştencele” Gloria (Gaynor), Kylie (Minogue) şi Lolita cu mărul lui Adam în gât. Ori că s-au lămurit cei mai mulţi atunci, ori că spectacolul a „picat” imediat după sărbătoarea de Înviere, iar acest fapt a ascuţit discernământul multora, cert este că acest tip de petrecere de homosexuali nu mai este considerat nici exotic şi nici măcar amuzant de către publicul local. Cei trei gay obişnuiau să facă play-back şi „circ” (cuvânt din argoul travestiţilor care înseamnă spectacol „colorat”).

Cel mai activ travestit manager de trupă şi artist de cabaret din capitală, Rasty, pe numele de scenă Liza (Minnelli) este cel care a înfiinţat, în anul 2000, împreună cu Angelo - cu nume de divă Gloria (Gaynor), trupa Las Troyas (Ultimele din Troia), trupă care, iniţial, s-a numit Queens. „Creatoare” de modă ca profesie înscrisă pe cartea de vizită, Liza este autoarea hainelor strălucitoare pe care le poartă membrii trupei. Lolita, cel mai nou membru al trupei, se simte inspirat de cântăreţele Madonna şi Loredana Groza, fapt care explică şi culoarea blondă a coafurii sale. Kylie a obţinut premiul de popularitate la concursul „Miss Travesty România” 2007 din clubul Queen’s şi e „atât” de apreciată încât părăseşte, uneori, trupa pentru a pleca în cluburile de gay din Germania şi Belgia. Pentru a „lubrifia” tendinţele propagandistice ale MTV în România, în urmă cu patru ani, Las Troyas a deschis spectacolul pentru decernarea premiilor muzicale ale acestui post tv.

După eşecul de la Constanţa, puţini manageri de cluburi îşi vor mai asuma riscul de a aduce pe scena constănţeană trupe de travestiţi.