Show-urile de astă seară

Petrecerile se ţin lanţ, la mare, în acest final de săptămână. Turiştii aflaţi pe litoral, dar şi constănţenii au la dispoziţie, astăzi, o sumedenie de petreceri şi concerte cu care să înceapă weekend-ul. Cluburile şi plajele din Mamaia, dar nu numai, promit petrecăreţilor estivali o seară de excepţie.

CONCERT LA MALL Unul dintre cele mai aşteptate concerte ale zilei este cel al Andrei, care va cânta la Constanţa, de la ora 21.00, la Maritimo Shopping Center. Show-ul talentatei artiste va da startul, totodată, „Nopţii cumpărăturilor”. Până la ora 1.00, pasionaţii de shopping sunt aşteptaţi în magazinele găzduite de cel mai mare mall din Constanţa, operatorii comerciali având oferte de nerefuzat: la discounturile existente deja s-au adăugat reduceri suplimentare speciale.

FOLK ŞI MUZICĂ GRECEASCĂ Îndrăgitul interpret de muzică folk Emeric Imre va susţine un concert cu intrare liberă, astăzi, de la ora 17.00, la librăria Cărtureşti.

Iubitorii ritmurilor elene sunt invitaţi la un spectacol oferit de Larry Band, cea mai apreciată formaţie de muzică grecească din Salonic. Trupa va cânta live, de la ora 22.00, pe scena restaurantului Harlequin din Mamaia.

CLUBURI ŞI PLAJE Cabo Beach propune un party incendiar, „Electro Feelings”. Sunetele Ibiza lounge, combinate cu latino house, vor acapara atmosfera şi vor fuziona cu congas-uri timbales, djembe, octoban, chimes, temple block, bongos şi multe alte sonorităţi ale unor instrumente de percuţie din toate colţurile globului. „Hai să facem o fiesta cu drum master Chi Pah”, este invitaţia organizatorilor. Noul concept pe care îl promovează Chi Pah are la bază tot percuţiile, dar e vorba de Synth Drums, nişte tobe speciale pe senzori, care pot imita aproape orice instrument de percuţie din lume.

Crema Summer Club din Mamaia îl are invitat, în această seară, pe DJ Sava. Cunoscutul DJ John Revox, în premieră în România, promite un show de excepţie la pupitrul din Fratelli Club and Beach. Luv Lounge din Mamaia propune petrecerea „Superman is in the house”. Oha Beach organizează „Positron Party”, o petrecere cu muzică electronică. În Doors Beach din Mamaia, de la ora 23.00, este aşteptată în concert formaţia Sunshine Experiment.